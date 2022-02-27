"Слугу" Тищенко заметили в кафе на Закарпатье. Видео

Народного депутата от фракции "Слуга народа" Николая Тищенко заметили в кафе на Закарпатье. Это при том, что ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал парламентариев не покидать Киев.

Об этом сообщила в Telegram блогер Лиля Багирова. По ее словам, Тищенко "прячется" подальше от боевых действий (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Главный патриот и воин страны", – написала Багирова.

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Напомним, Стефанчук заявлял, что тот из нардепов, кто уехал из Киева, может считаться предателем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты показали, как отдыхает Николай Тищенко.