'Слуги народа' учредят премию 'Золотая сосна': Арахамия рассказал, кого будут награждать. Видео

"Слуг народа" в Трускавце будут награждать шуточной премией "Золотая сосна". Ее будут вручать тем, кто попал в скандал.

Об этом во время беседы с журналистами заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Такая премия будет ежегодной (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы хотим создать ежегодную премию "Золотая сосна", которую мы будем вручать за всякие ляпы даже после того, как мы покинем парламент", – сказал он.

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Отметим, что слово "сосна" в названии премии не случайно. Так, в июне 2020 года Арахамия и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко попали в скандал. Тогда они, обсуждая качества одной из коллег, назвали ее "корабельной сосной".

Также "слуги" намерены вручать "партийные Оскары", в которых будут также серьезные номинации – за лучшие законопроекты, наибольшее количество законопроектов или посещаемость пленарных заседаний. Также предусмотрены и юмористические номинации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Трускавце состоится выездное заседания "слуг народа", во время которого нардепы среди прочего обсудят План трансформации Украины.