'Слуги народа' на 8 марта отправятся в Турцию: стали известны планы

Трехдневные выходные 6, 7 и 8 марта группа депутатов фракции "Суга народа" проведут в Стамбуле, столице Турции. Нардепы запланировали рабочие встречи и оставили время для досуга.

В комментарии OBOZREVATEL заместитель председателя фракции, нардепка Евгения Кравчук рассказала, за чей счет будет происходить поездка и что планируют успеть.

"В этом году у депутатов моей депутатской группы (10 людей) будет командировка в Турцию, Стамбул. Мы будем иметь довольно интересную программу, в том числе запланирована встреча с Вселенским патриархом. Будем рады ему лично передать приглашение в Украину, посетить Киев на 30-ю годовщину независимости Украины" – сказала Кравчук.

Кроме того, нардепы запланировали встречи с турецкими парламентариями и решили посетить лицей имени Т.Г. Шевченко накануне шевченковских дней. Дирекции лицея подготовили подарки в виде украинских книг.

"Это будет больше рабочее празднование. Это командировка, но мы едем за свой счет. Конечно, воспользуемся возможностью и в выходной день посетим главные достопримечательности. Для меня это будет первый визит в Стамбул, не только рабочие встречи интересны, а и просто увидеть исторические места", – добавила Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 Марта в Украине имеет статус государственного праздника, поэтому является официальным выходным. В 2021 году он выпадает на понедельник. Так, украинцы будут отдыхать три дня подряд: 6, 7 и 8 марта.

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