'Слуги' начали атаку на языковой закон и уполномоченного по защите государственного языка – активисты

Депутаты провластной фракции "Слуга Народа" подали в Верховную Раду законопроект, которым начали атаку на уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя, контролирующего соблюдение языкового закона в стране.

Об этом говорится в заявлении гражданского общества "Язык объединяет", обнародованном на Facebook-странице организации. Активисты подчеркивают, что "слуги" хотят сделать институт, призванный контролировать исполнение закона в том числе должностными лицами правительства и других органов власти, полностью зависимым от этих самих должностных лиц.

"Депутаты правящей партии "Слуга Народа" начали атаку на Уполномоченного по защите государственного языка – ключевой институт, задачей которого является контроль за исполнением закона о языке и защите языковых прав украинцев", - говорится в сообщении.

Видео дня

В День украинского языка и письменности, 9 ноября, "слуга" Максим Бужанский обнародовал видеообращение с призывом снять уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя и изменить закон, защищающий уполномоченного от возможности произвола.

Да, закон о языке предусматривает, что уполномоченный, хотя и назначается правительством, но осуществляет свою деятельность независимо от других государственных органов и должностных лиц и не может быть уволен без надлежащих оснований.

В свою очередь, 22 ноября "слуги народа" зарегистрировали законопроект №6336, соавторами которого вместе с Бужанским стали члены фракции Даниил Гетманцев, Юлия Гришина, Евгений Брагар, Галина Третьякова и другие – общей сложности 29 депутатов.

Активисты подчеркивают, что этот законопроект вносит изменения в законы о языке и Кабинете министров, позволяя правительству в любой момент снимать уполномоченного за "неудовлетворительный отчет" или просто "по представлению премьер-министра".

"То есть институт, призванный контролировать исполнение закона в том числе должностными лицами правительства и других органов власти, "слуги народа" хотят сделать полностью зависимыми от этих самих должностных лиц. Прохождение законопроекта в парламенте уже сопровождается беспрецедентными манипуляциями. Во-первых, в Раде сменили главный комитет, изначально на сайте парламента главным числился гуманитарный комитет, специализирующийся на языковой политике, но теперь главным определен комитет по организации государственной власти, глава которого Андрей Клочко также является соавтором законопроекта 6336. Во-вторых, проект хотят рассмотреть на комитете в форсированном темпе, уже 1 декабря, не дожидаясь экспертных выводов, представление которых регламент дает три недели", - говорится в сообщении.

Члены гражданского общества заявили, что расценивают действия депутатов президентской партии "как акт поддержки российской гибридной агрессии, помощь врагу в войне против украинского языка как одной из основ нашего национального единства".

Активисты требуют:

От фракции "Слуга Народа" – публично осудить законопроект 6336 и обеспечить его снятие с рассмотрения парламента;

От парламентского комитета по организации государственной власти – "отказаться от намерений форсированного продления проекта 6336 1 декабря", рассмотреть его только после получения всех экспертных выводов и принять решение о нецелесообразности включения этого проекта в повестку дня сессии.

"Если эти шаги не будут сделаны, мы вынуждены будем призывать людей выйти с 1 декабря на протест в защиту своего права на язык", - говорится в сообщении.