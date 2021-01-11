"Слугам народа" раздали шпаргалки о контрабандных вакцинах, локдауне и "Спутнике V" – СМИ
Для депутатов "Слуги народа" якобы подготовили эфирные тезисы о позиции партии относительно критики локдауна, запрета на продажу ряда товаров, подпольной вакцинации от коронавируса и российской вакцины "Спутник V".
Об этом заявило издание "Бабель". Журналисты ссылаются на документ, который оказался в их распоряжении. В целом нардепам рекомендуют повторять уже озвученные слова министра здравоохранения Максима Степанова и премьера Дениса Шмыгаля.
На вопрос о том, почему населению не пояснили заранее запрет на продажу некоторых видов товаров, депутатам рекомендуют отвечать тем, что президент Владимир Зеленский уже дал поручение срочно разъяснить новые правила. К тому же, все необходимое можно купить онлайн, а критика запрета продажи носков в супермаркетах – это недальновидный подход самих критикующих.
Главные тезисы, подготовленные для "слуг народа":
В том, что часть людей категорически против жестких ограничений, нет ничего странного или необычного. Это есть во всех демократических странах, где люди могут выражать свое мнение. Бывают даже массовые протесты против карантина.
Локдаун корректнее называть усилением карантина. Так, в стране нет запрета на перемещение между населенными пунктами, правового режима чрезвычайного положения, комендантского часа.
В Украине нет полного запрета на торговлю любыми товарами. Все что угодно можно заказать через интернет с адресной доставкой для большинства граждан... Если наши граждане могут собраться, например, на неделю или две и поехать на отдых в Египет или Турцию, взяв все необходимое, то что мешало подготовиться к 16 дням усиленного карантина? Этот вопрос элементарного планирования своей жизни.
Смысл карантина не в запрете торговли, а в том, чтобы сократить неконтролируемые контакты между людьми в закрытых помещениях.
На возможную контрабанду вакцины немедленно отреагировал президент Зеленский, призвав СБУ расследовать информацию.
Обвинения в адрес Шмыгаля и нардепа Михаила Радуцкого, которые якобы уже привились, бездоказательные.
"Возможно, весь этот скандал создан искусственно, чтобы использовать его как информационный фон для продвижения идеи покупки российской вакцины. На фоне того, что якобы происходит какая-то вакцинация для элиты, несколько удобнее лоббировать тезис, что нужно купить российскую вакцину для народа".
Украина не планирует закупать препарат у России, так как "Спутник V" не доказал свою эффективность и часто используется как политический инструмент пропаганды. Китайская вакцина от Sinovac вызывает больше доверия у Минздрава.
"Сейчас в мире российскую вакцину согласились покупать только те государства, которые политически или экономически зависят от РФ... Пусть Россия сначала докажет на примере самих россиян, что их препараты действительно эффективны и могут остановить эпидемию. Пока все это похоже на навязчивую рекламу неподтвержденного препарата.
Напомним, глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что недавно в Украину тайно завезли партию вакцины Pfizer. Прививки якобы делали на базе клиники пластической хирургии и косметологии "Медиленд".
Зеленский отреагировал на информацию Бродского и поручил СБУ и другим правоохранителям провести расследование.
Степанов также заявил, что слышал о появлении нелегальной вакцины от COVID-19 в стране.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Россияне заявили, что готовы производить в Украине свою вакцину от COVID-19 "Спутник V", которая еще не прошла все стадии клинических испытаний. Фармацевтическая компания в Харькове якобы уже "наладила выпуск готовой формы", однако в "Биолек" опровергли эту информацию.
В то же время харьковская компания ранее заявляла, что действительно подала заявление в Министерство здравоохранения на регистрацию российской вакцины.