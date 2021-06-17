"Слуга" Третьякова, жаловавшаяся на низкую зарплату нардепов, заявила, что украинцам хватит 5,5 тыс. грн
Народный депутат Украины от "Слуги народа" Галина Третьякова заявила, что 5 – 5,5 тыс. гривен зарплаты "достаточно" для украинцев. Глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики в то же время уточнила – говорит она лишь о "физиологическом уровне". При этом ранее она жаловалась, что нардепы якобы получают слишком мало.
Комментарий касательно заработной платы политик дала "Стране". Журналисты спросили у нескольких нардепов, сколько должны получать граждане, чтобы обеспечить достойную жизнь. Ответы получали разные: тысяча евро, 20, 22, 30 тыс. гривен.
Третьякова назвала более скромную сумму. "На сегодняшний день на физиологическом уровне, я считаю, что этот уровень должен быть 5 – 5,5 тысяч гривен", – ответила народная избранница на вопрос.
Она продолжила, что нужно ориентироваться не на "физиологический" прожиточный минимум, "а на социальный или национальный".
"Считаю, что он сейчас должен составлять не меньше, чем 43-50% от средней зарплаты, что означает, что он должен быть на уровне 6-7 тысяч гривен", – добавила Третьякова.
Добавим, в декларации за 2020 год Третьякова указала 510 337 гривен заработной платы. В среднем это около 42,5 тыс. гривен на месяц.
Также "слуга" заявляла, что депутатская заработная плата не только для депутата и "она слишком низкая", чтобы обеспечить работу парламентария.
Она жаловалась, что нардепам начисляют около 42 тысячи гривен в месяц, но после вычета налогов выходит 32-35 тысяч.
Данные о доходах "слуги" и ее семьи за прошлый год:
Как ранее писал OBOZREVATEL, группа народных депутатов, среди которых – Третьякова, выдвинули идею отменить перенос выходных и рабочих дней в Украине, мотивируя это тем, что такая практика является пережитком советских времен.