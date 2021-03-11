"Слуга народа" Шевченко грубо обозвал противников Лукашенко

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
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Шевченко грубо обозвал противников Лукашенко

Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко обругал противников непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко. А также пообещал выгнать некоторых "иностранных агентов" из Украины.

Так он отреагировал на расследование общественно-политического Telegram-канала Nexta, автором которого является белорусский журналист и блогер Степан Путило. Гневный пост с ненормативной лексикой "слуга" опубликовал в собственном канале в этом же мессенджере.

"Nexta – вы просто трусливые пид***сы. Все, кто на Батьку льют эту ложь, конченные мудаки и уроды. Лукашенко от Народа, и для Народа. И мы вместе вам еще покажем, как миром править на благо простого народа", – написал Шевченко.

Также депутат от СН разместил загадочное обращение к украинцам. В частности, пообещал гражданам "народный суд", осуждение "врагов народа", а еще прогнать из страны "иностранных агентов".

"Украинцы, родные мои! Подождите еще немного. Мы прогоним этих иностранных агентов, заполонивших нашу страну, как во власти так и в СМИ. Будет им еще народный суд... С нами Бог, с нами народ – Великой Украины!" – высказался "слуга".

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко побывал в Минске на VI Всебелорусском народном собрании с участием нелегитимного президента Александра Лукашенко.

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