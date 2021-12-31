'Слуга народа' Ковалев пояснил, как стал владельцем телеканала: подарили родители

Украинский парламентарий Алексей Ковалев, который в Верховной Раде представляет политическую партию "Слуга народа" в своей декларации объяснил покупку за более чем 4 млн грн "4 канала". В документе он отметил, что это подарок от родителей.

Об этом говорится в декларации о существенных изменениях имущества Ковалева от 29 декабря. Она опубликована на сайте Единого госреестра деклараций.

В документе сказано, что нардеп получил от Ивана Ковалева и Натальи Ковалевой (вероятно, родители парламентария), по 50% доли в уставном капитале ООО "ТРК "Интеррадио". Доходы указаны, как подарок. Изменения были внесены в декларацию 24 декабря.

Стоимость каждого из "подарков" составляет по 2 181 755 гривен.

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В этот же день политик получил от Ивана Ковалева подарок 39% в уставном капитале компании "Ар Ти Ай Продакшн". Его цена составила 195 тысяч гривен. Эта компания занимается созданием фильмов и телевизионных программ.

Напомним: 28 декабря стало известно, что Ковалев купил "4 канал" у народного депутата Украины VIII созыва, медиаменеджера Дмитрия Добродомова. В комментарии изданию "Украинская правда" он сказал, что СМИ было приобретено на средства его семьи. При этом парламентарий отметил, что раньше не был связан с медиа-рынком, а чтобы это сделать нужно, по словам политика, иметь собственный канал.

Ковалев также заверил: Офис президента Украины не причастен к покупке СМИ. Он также отметил, что является самостоятельным депутатом, который стремится развиваться в сфере медиа.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от "Слуги народа" Андрей Клочко, который после избрания в Раду задекларировал отсутствие собственного жилья, оказался сыном 70-летней киевлянки, которая стала владелицей квартиры, дома и земельных участков в столице общей стоимостью 14,5 млн грн.