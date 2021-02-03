"Слуга" засветила в Верховной Раде "нецензурный" аксессуар. Фото

Народный депутат от "Слуги народа" Алина Загоруйко засветила в зале Верховной Рады Украины розовый чехол для смартфона с надписью "СЧКА".

Соответствующие снимки сделал фотограф "Апострофа" Александр Гончаров. Фотографии он опубликовал на своей странице в Facebook в среду, 3 февраля.

На заседание парламента женщина пришла в облегающем красном платье в деловом стиле и на каблуках. Волосы политик собрала в хвост.

Фотограф заснял, как Загоруйко пользовалась своим телефоном. Общаясь с коллегой, народная избранница держала смартфон в руках, засветив чехол с зашифрованной нецензурной надписью.

Отметим, ранее Загоруйко раскритиковали в сети за футболу от коллекции модельера Карла Лагерфельда. Ее стоимость – чуть более 2 тысяч гривен.

Женщина прошла в Раду под 59 номером в партийном списке "Слуги народа". На момент избрания киевлянка работала юрисконсультом в частной компании.

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