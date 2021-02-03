"Слуга" засветила в Верховной Раде "нецензурный" аксессуар. Фото
Народный депутат от "Слуги народа" Алина Загоруйко засветила в зале Верховной Рады Украины розовый чехол для смартфона с надписью "СЧКА".
Соответствующие снимки сделал фотограф "Апострофа" Александр Гончаров. Фотографии он опубликовал на своей странице в Facebook в среду, 3 февраля.
На заседание парламента женщина пришла в облегающем красном платье в деловом стиле и на каблуках. Волосы политик собрала в хвост.
Фотограф заснял, как Загоруйко пользовалась своим телефоном. Общаясь с коллегой, народная избранница держала смартфон в руках, засветив чехол с зашифрованной нецензурной надписью.
Отметим, ранее Загоруйко раскритиковали в сети за футболу от коллекции модельера Карла Лагерфельда. Ее стоимость – чуть более 2 тысяч гривен.
Женщина прошла в Раду под 59 номером в партийном списке "Слуги народа". На момент избрания киевлянка работала юрисконсультом в частной компании.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 февраля народный депутат от фракции "Слуга народа" Елена Шуляк пришла в Верховную Раду Украины с дорогими сумкой и серьгами (их стоимость в сумме – более 170 тысяч гривен).
Ранее Шуляк позировала для интервью в дорогом "луке" – с аксессуарами и обувью общей стоимостью около 200 тысяч гривен.
"Слуга" также пришла на работу в парламент с сумочкой от французского дома моды Chanel.