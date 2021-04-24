Швидка допомога куму Путіна?!!

Поки всі притомні громадяни радіють блокуванню в YouTube помийок 112, Zik та NewsOne, на іншому, поки працюючомому, YouTube-каналі Медведчука "Перший Незалежний" сидить нардеп від "Батьківщини" та кандидат в мери Києва від партії Тимошенко Олексій Кучеренко і не просто сидить, а бере активну участь у спецетері, присвяченому захисту проросійських ЗМІ в Україні.

Скільки має ще загинути українців від рук Путіна та його холуїв, щоб, поважаючі себе політики та експерти припинили лазити по ватних медіапомийках???

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