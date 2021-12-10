Сколько украинцев считает вероятным вторжение РФ в Украину – опрос

Больше половины опрошенных украинцев считают, что усиление военного присутствия России на Донбассе грозит реальным вторжением агрессора в нашу страну. 51% людей в возрасте 16-18 лет обсуждают эту вероятность со своими родными и друзьями.

Соответствующий опрос с помощью Liberty Report был проведен в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 10 декабря. Трансляция ток-шоу идет на YouTube-канале Shuster online на тему "Если завтра война" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Модераторы программы подсчитали голоса молодых зрителей на вопрос "Обсуждаете ли вы в последнее время в кругу друзей возможное нападение России?". Поначалу голосование шло в пользу варианта "НЕТ", но постепенно разрыв начал сокращаться.

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По итогам 51% молодых людей в Украине реально осознают угрозу масштабной эскалации России. 49% относятся к этой проблеме значительно равнодушней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом эфире Савика Шустера украинцы разных поколений ответили, доверяют ли президенту Владимиру Зеленскому в том, куда он ведет Украину.