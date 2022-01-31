Скичко отказался от должности главы Черкасской ОГА в пользу бизнеса с Юрушевым, – блогер

Глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко отказался от должности главы Черкасской ОГА, чтобы вести семейный бизнес со своим тестем Леонидом Юрушевым. Такую информацию сообщил политолог Алексей Голобуцкий.

"Кажется, артисту разговорного жанра Александру Скичко надоело трудиться на благо родины, и он намерен покинуть пост главы Черкасской ОГА, который занимает с января прошлого года. По информации моего источника в ОП, разговор с президентом на эту тему у него уже состоялся, и отставка, инициированная самим Скичко, ожидается в ближайшее время", - написал блогер

По словам Голобуцкого, Скичко готовиться сменить должность в государственном аппарате на семейный бизнес. По информации политолога, с марта Скичко станет управляющим партнером развлекательного центра Cuba Camp на Трухановом острове, принадлежащего его тестю, миллионеру Леониду Юрушеву.

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"Если кто забыл, Юрушев – это тот самый, который владеет киевскими Intercontinental и Fairmont Grand Hotel. В летнем сезоне 2022 года у семейства Юрушева-Скичко наполеоновские планы по развитию Cuba Camp. Там намерены открыть детские горки, зону барбекю и много других аттракций, на которых можно хорошо заработать. Видимо, быть чиновником оказалось не так интересно и, главное, не так прибыльно, как партнером в теплом домашнем бизнесе", - подытожил Голобуцкий.