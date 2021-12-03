Скандальный "слуга народа" купил одну из самых дорогих сумок в мире

Глеб Иванов
Политика
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Скандальный 'слуга народа' купил одну из самых дорогих сумок в мире

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Олег Семинский купил в США дорогой аксессуар. "Слуга" приобрел в Нью-Йорке женскую сумку известной марки Hermes, цена которой почти 180 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные о существенных изменениях его имущественного состояния. Олег Семинский купил сумочку в конце июля, а данные о покупке внес в августе.

Покупка была осуществлена в Нью-Йорке (США). Сумочка обошлась депутату в 179 638 гривен. В декларации не уточняется для кого была куплена сумочка. Официально у Семинского есть жена, дочь и сын.

Скриншот декларации Олега Семинского
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При этом ранее журналисты словили депутата на интимной переписке прямо во время заседания Парламента. Предположительно, Семинский отправлял сообщения сексуального характера своей помощнице Екатерине Демченко, которая официально трудоустроена в компании жены нардепа. Семинский и его собеседница в переписке называют друг друга "котиками", обсуждают "вчерашнее" и обмениваются любовными смайлами и комплиментами.

Интимная переписка Олега Семинского

Также скандальный депутат известен своим конфликтом с экс-министром Николаем Рудьковским. Семинский угрожал экс-министру проблемами с законом, если тот откажется переписать на него долю в крупнейшей частной газодобывающей компании Украины, принадлежащую семьей Рудьковского.

В СМИ были опубликованы записи разговора нардепа Семинского с известным в уголовных кругах авторитетом Андреем Мельником. На записях мужчины сговариваются о совместной даче показаний и разделе прибылей после получения компании.

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