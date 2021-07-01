Скандальная Ирма Крат в кулуарах Рады избила Никиту Потураева. Видео инцидента

Скандальная украинская журналистка Ирма Крат в кулуарах Верховной Рады напала на нардепа от "Слуги народа" Никиту Потураева. Девушка нанесла политику несколько ударов.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Через плечо". В ролике показано, что Потураев общается с прессой, а перед ним стоит Крат и снимает нардепа на смартфон. Потом она резко, не убирая телефон, пыталась ударить в мужчину кулаком, но он успел среагировать и остановить ее руку. После Крат сняла с плеча сумочку и попыталась избить депутата. Ее остановил сам Потураев и подоспевшая полиция охраны в Раде.

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После происшествия Потураев закончил общение с журналистами. Также он сказал, что не знает напавшую на него журналистку, а также не знает, из какого она издания.

По словам Крат, она сперва спросила у Потураева, является ли он членом СН, и только потом напала на депутата.

"Перед тем, как ударить я уточнила, точно ли он со "Слуги народа", чтобы не ошибиться. Он подтвердил – я сразу дала ему в табло. Потураев потерялся, пошатнулся и я добавила ему еще сумкой по голове", – рассказала она.

Крат рассказала, что причиной нападения на Потураева стал запуск рынка земли в Украине. Она заявила, что партия "Слуга народа" обещала провести референдум по вопросу земли, но он не состоялся.

"Депутаты обещали, что по рынку земли будет референдум, это есть в предвыборной программе "Слуги народа". А завершилось тем, что референдум не дали провести. А 75% украинцев против. 450 городских, районных, местных сессий проголосовали, а это приблизительно по 100 человек на каждой сессии районного или городского совета. 45 тысяч депутатов разных уровней проголосовали против, и отправили, что они против рынка земли. А власть проигнорировала", – заявила Крат.

Ирма Крат – журналистка, активистка Евромайдана. В качестве журналиста-стримера принимала активное участие в Революции Достоинства. В 2014 году была взята в плен террористами "ДНР" в Славянске. Также она известна своими скандальными выходками. Так, Крат "отметилась" тем, что устроила торжественную встречу из СИЗО экс-мэру Славянска Неле Штепе, которая обвинялась в пособничестве террористам "ДНР".

Также Крат отпраздновала день рождения беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, сказав, что она сепаратистка.

Кроме того, скандальная журналистка сообщала о своей смерти в соцсетях. Позже она призналась, что заявлением о своем убийстве проверяла "реакцию властей".

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