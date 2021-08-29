Скандал с топ-менеджером Тимошенко завершит ее цикл в украинской политике, – Лещенко

Лидер Всеукраинского объединения "Батьківщина" Юлия Тимошенко в августе этого года попала в громкий скандал из-за разоблачения в коррупции ее ставленника – руководителя крупной госкомпании. В частности, главу Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Андрея Власенко заподозрили в организации рейдерской атаки на частный бизнес.

Так, если раньше народный избранник была нужна команде нынешнего президента, то из-за истории с топ-менеджером ее цикл в большой украинской политике может завершиться. Об этом говорится в программе "Честная политика" на "24 канале", которую ведет журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Прежде всего автор напомнил начало коррупционных скандалов Тимошенко, в которые та попадала с весны 1996 года, когда ее впервые избрали депутатом парламента. На тот момент политику было 36 лет, в Киеве и Москве ее знали как "ловкую бизнесвумен". И депутатский мандат, подчеркнул журналист, ей понадобился, чтобы с помощью неприкосновенности "спрятаться от обвинения в уголовном преступлении". А именно в контрабанде наличных долларов, которые у нее обнаружили в ручном багаже во время вылета из Запорожья в столицу России.

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Тогда Тимошенко оправдалась, мол, перепутала и взяла из дома не сумку с документами, а ту, где хранила средства на покупку квартиры. После задержания она несколько дней пробыла в СИЗО. В то же время история поразила многих, ведь найденные у нее $26 000 на те времена были чуть ли не сокровищем, так как квартиры в Киеве продавались по несколько тысяч.

"С этого эпизода и начался ее поход в политику. И сейчас, через 25 лет – новый коррупционный скандал, который потерялся в новостях во время летнего затишья", – пояснил Лещенко.

Напомним: в середине августа 2021-го при попытке покинуть Украину через столичный аэропорт правоохранители задержали главу Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) Андрея Власенко. Мужчина фигурирует в деле об убытках госкомпании на $57 миллионов. Отмечалось, что по классической коррупционной схеме госкорпорация экспортировала зерно не напрямую, а через связанные фирмы по более низким ценам. Тогда как разница в средствах оседала на счетах за рубежом.

"Только на протяжении января-мая 2021 года заключили примерно 10 убыточных контрактов на экспорт зерна... Вторая схема Власенко касалась вывода денег через страхование. Тариф за услуги страхователя был в три-пять раз выше рыночной стоимости подобных услуг. Но за банальными новостями скрывается настоящая интрига, характеризующая изменения в политике за последний год", – подчеркнул журналист.

Он является доверенным лицом Юлии Тимошенко и двоюродным братом ее депутата и адвоката Сергея Власенко. Возглавил ГПЗКУ в 2020 году по квоте лидера "Батьківщини".

Хотя отмечается, что неформальным "смотрящим" за госкомпанией некоторые называли зятя Тимошенко Артура Чечеткина.

"Ситуация еще осложняется для Тимошенко тем, что руководитель госкомпании в первом полугодии 2021 года в среднем получал 423,6 тысячи гривен зарплаты в месяц. Тогда как сама Тимошенко очень жестко критиковала руководство рентабельного "Нафтогаза" за большие зарплаты", – заявил Лещенко.

Он добавил: дополнительным аргументом в пользу версии о скрытых связи стало то, что дочь Тимошенко "покупала у руководства этой государственной компании не зерно, а оборудование для майнинга криптовалюты за $4 миллиона". Эту сумму ей якобы одолжила мать с денег, полученных в качестве компенсации за политические репрессии времен Януковича от американских компаний. Деньги же Тимошенко-младшая перевела на фирму "Валея", которая принадлежала Елене Волковой. Впоследствии оказалось, что с февраля 2021-го, когда зерновая корпорация "перешла под контроль Тимошенко", эта женщина стала заместителем главы госкорпорации.

Важность Тимошенко для команды Зеленского

Журналист отметил, мол, в свое время президенту Владимиру Зеленскому и его "слугам народа" требовались голоса фракции Тимошенко в парламенте. Потому что для партии монобольшинства был риск не найти нужной поддержки в Верховной Раде их законодательных инициатив.

Ко всему прочему, имели место серьезные проблемы с "Оппозиционной платформой – За жизнь", которая контролировалось олигархом, кумом президента страны-агрессора России Виктором Медведчуком. Сейчас же, когда лидер ОПЗЖ находится под санкциями и подозревается в госизмене, Юлия Тимошенко потеряла свою важность для команды президента.

"Обнаруженная на государственной корпорации коррупция стала подарком судьбы, чтобы нанести двойной удар. Не только лишить Тимошенко устойчивого денежного потока, но и сделать публичное разоблачение ее практик. Сама она в течение двух недель ни словом не прокомментировала задержание ее соратника на коррупции. В то же время похоже, что власть попала в самое сердце клана Тимошенко. Ведь Андрей Власенко был лишь номинальным руководителем, который подписывал документы", – отметил Лещенко.

Больше подробностей этого коррупционного скандала и то, почему лидер "Батькивщины" завершает свой цикл в политике, смотрите на видео:

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