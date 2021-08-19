Топ-менеджер Юлии Тимошенко засветился в деле о рейдерстве – СМИ

Руководитель Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Андрей Власенко фигурирует как предполагаемый организатор рейдерской атаки на частный бизнес. В частности, появилось видео, где похожий на Власенко человек предлагает решить проблемы фермера за 450 тысяч долларов.

В 2017 году фермеры из Киевской области заявили о рейдерском захвате их бизнеса с участием бандитов и правоохранителей. Об этом сообщает "Слідство.Інфо" на YouTube.

Руководитель ГПЗКУ фигурирует в этом деле как предполагаемый организатор рейдерской атаки. Четыре года назад правоохранители провели обыски дома у чиновника. Напомним, что назначение Власенко на соответствующую должность, как заявляют нардепы, лично пролоббировала нардеп Юлия Тимошенко, ранее он возглавлял ячейку "Батьківщини" в Николаевской области. Сейчас Власенко обвиняют в растрате имущества корпорации.

Видео дня

На видео, которое датировано октябрем 2017 года, якобы Власенко говорит, что может помочь решить проблемы. Фермер отмечает, что цена слишком высока, однако Власенко отвечает, что немало средств уже потрачено.

"Ну, натратили уже денег, я тебе говорю... Там всем. Там и эти, и эти", – говорится в видео.

Расследование дела о рейдерской атаке на фирму "Світильнянське" продолжается до сих пор. За четыре года в нем никому не сообщили о подозрении.

Напомним, Тимошенко связывает с ГПЗКУ не только собственный менеджер во главе корпорации. Ее дочь инвестировала деньги через фирму зама Власенко, ее зять, как заявляют собеседники в правоохранительных органах, являлся смотрящим за компанией, а бизнесмен, которого обвиняют в соучастии в хищениях средств ГПЗКУ, также является членом "Батьківщини".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГПЗКУ правоохранители провели обыски, а позднее задержали исполняющего обязанности главы правления корпорации. 16 августа Власенко отправили под ночной домашний арест. Его также обязали носить электронный браслет.