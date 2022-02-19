Шольц назвал бессмысленным аргумент России о 'геноциде' на Донбассе: в МИД РФ ответили

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на слова немецкого канцлера Олафа Шольца, который назвал смехотворными слова президента страны-агрессора Владимира Путина о геноциде донбасского населения. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что подобные комментарии неприемлемы.

Об этом сообщило российское издание РИА "Новости", которое процитировало заявление МИД РФ. В русском ведомстве резко ответили Шольцу, вспомнив ему "исторический опыт Германии".

"Не немецким руководителям смеяться по геноциду. Это неприемлемо ввиду исторического опыта Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии", – заявили в МИД РФ.

Отметим, что ранее Путин во время пресс-конференции после переговоров с Шольцом назвал ситуацию на Донбассе геноцидом и обвинил НАТО в "войне в Европе", вспомнив Югославию.

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В ответ Шольц отметил, что в Югославии была другая ситуация – там была угроза геноцида.

Путин сразу отреагировал на эту фразу Шольца, заявив, что по оценкам Кремля, "происходящее на Донбассе сегодня – это геноцид". По словам агрессора, большинство россиян "поддерживают население Донбасса".

Позже, на конференции в Мюнхене канцлер Германии заявил, что он ведет с Путиным историческую дискуссию о том, что такое геноцид, отметив, что их взгляды на некоторые события расходятся.

"Путин переходит к аргументу, что на Донбассе происходит что-то вроде геноцида, что реально бессмысленно (ridiculous, что также означает "уморительно"). Но это его история... Если мы будем воспринимать его буквально, то это будет не очень оптимистично для будущего . Я отказываюсь это делать", – сказал Шольц.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время своего визита в Москву 15 февраля канцлер Германии Олаф Шольц продемонстрировал "напористый" стиль в поединке с главой РФ Владимиром Путиным. Шольц намекнул, что Путин в должности "не навсегда".