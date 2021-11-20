Действительно шокирующая информация о "вагнергейте" в программе у Савика Шустера… И общество должно получить ответы на те утверждения и прозвучавшие в эфире вопросы. Честные ответы, как бы сложно это ни было.

Потому что речь идет о государственной безопасности нашей страны.

Страны, отражающей российскую агрессию. Страны, отстаивающей свою независимость и территориальную целостность. Страны, за которую каждый день гибнут наши защитники…