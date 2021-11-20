Шокирующая информация о "вагнергейте": общество должно получить ответы
Действительно шокирующая информация о "вагнергейте" в программе у Савика Шустера… И общество должно получить ответы на те утверждения и прозвучавшие в эфире вопросы. Честные ответы, как бы сложно это ни было.
Потому что речь идет о государственной безопасности нашей страны.
Страны, отражающей российскую агрессию. Страны, отстаивающей свою независимость и территориальную целостность. Страны, за которую каждый день гибнут наши защитники…
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Источник:Facebook Виталия Кличко