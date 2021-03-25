Шмыгаль встретился с Папой Франциском и обсудил войну на Донбассе. Фото и видео

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Папой Римским Франциском и обсудил войну на Донбассе и коронавирусный мировой кризис.

Как сообщила пресс-служба Святого Престола, прием состоялся 25 марта в Апостольском дворце в Ватикане. Переговоры начались с вопроса деятельности католической церкви в Украине и дружеских отношений ее руководства с нашим государством (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Далее во время разговора много времени было посвящено кризису в системе здравоохранения и драматической ситуации на востоке Украины. Были высказаны надежды, что недавние нарушения режима прекращения огня уступят место жестам, которые будут способствовать мирному решению конфликта", – говорится в заявлении.

Шмыгаля принимали в Апостольском дворце в Ватикане Vatican News

Кроме того, на ресурсе Vatican News рассказали, что глава украинского правительства и понтифик обменялись подарками. Так, Папа Франциск презентовал премьер-министру Украины бронзовую композицию "Наполним руки другими руками", которая символизирует ценности братства и солидарности, а также специальные религиозные издания, среди которых – послание этого года на Всемирный день мира и Документ об общечеловеческом братстве.

Денис Шмыгаль и Папа Франциск обсудили войну на Донбассе и пандемию Vatican News

Шмыгаль, со своей стороны, подарил главе католической церкви факсимильное издание "Венского Октоиха" и репродукцию скульптуры "Горькая память детства", которая установлена в Национальном музее Голодомора-геноцида в Киеве. Кроме того, чиновник вручил папе книгу Рафаэля Лемкина "Советский геноцид в Украине". В целом встреча понтифика и украинского премьера длилась полчаса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2020 года Папа Франциск, обращаясь с традиционным пасхальным посланием к "Городу и миру", вспомнил об Украине и пожелал прекращения страданий населения ее восточных регионов.