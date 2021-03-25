Шмигаль зустрівся із папою Франциском і обговорив війну на Донбасі. Фото та відео

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із папою римським Франциском й обговорив війну на Донбасі та коронавірусну світову кризу.

Як повідомила пресслужба Святого Престолу, прийом відбувся 25 березня в Апостольському палаці у Ватикані. Перемовини розпочалися з питання діяльності католицької церкви в Україні та дружніх взаємин її керівництва з нашою державою (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Далі під час розмови чимало часу було присвячено кризі в системі охорони здоров’я та драматичній ситуації на сході України. Були висловлені сподівання, що нещодавні порушення режиму припинення вогню поступляться місцем жестам, які сприятимуть мирному вирішенню конфлікту", – йдеться у заяві.

Шмигаля приймали в Апостольському палаці у Ватикані Vatican News

Крім того на ресурсі Vatican News розповіли, що очільник українського уряду та понтифік обмінялися подарунками. Так, папа Франциск презентував прем’єр-міністрові України бронзову композицію "Наповнімо руки іншими руками", яка символізує цінності братерства й солідарності, а також спеціальні релігійні видання, серед яких – цьогорічне послання на Всесвітній день миру та Документ про загальнолюдське братерство.

Денис Шмигаль і папа Франциск обговорили війну на Донбасі та пандемію Vatican News

Шмигаль, зі свого боку, подарував главі католицької церкви факсимільне видання "Віденського Октоїха" та репродукцію скульптури "Гірка пам’ять дитинства", яка встановлена у Національному музеї Голодомору-геноциду в Києві. Крім того, урядовець вручив папі книгу Рафаеля Лемкіна "Радянський геноцид в Україні". Загалом зустріч понтифіка та українського прем'єра тривала пів години.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні 2020 року папа Франциск, звертаючись із традиційним великоднім посланням до "Міста і світу", згадав про Україну та побажав припинення страждань населення її східних регіонів.