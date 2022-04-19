США созывают совещание с главами ряда государств из-за нового наступления РФ на Украину

Соединенные Штаты Америки созвали совещание для обсуждения нового этапа наступления войск РФ на восточные территории Украины. В мероприятии примут участие главы нескольких государств.

Встреча назначена на вторник, 19 апреля. Об этом сообщает BFMTV, ссылаясь на источники во французском правительстве.

Отмечается, что помимо американского лидера Джо Байдена, инициатором совещания выступил также президент Франции Эммануэль Макрон.

Вопрос нового российского наступления они обсудят с лидерами Британии, Германии, Канады, Италии, Польши и Румынии.

Также на встрече ожидается присутствие генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского Совета Шарля Мишеля.

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Напомним: 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале наступления российских войск на восток страны, часть которого находится под временной оккупацией пророссийских боевиков и где активизировались ужесточенные бои.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что защитники держатся, оккупантам удалось прорваться только в двух местах. Он добавил, что жители Донецкой и Луганской областей должны немедленно эвакуироваться.

В то же время известно, что украинские Силы обороны пошли в наступление на Херсонском и Харьковском направлениях. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал это тактическими действиями наших войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Пентагона выразил убеждение, что РФ извлекла уроки из своих неудач в боевых действиях на севере Украины. По его словам, работу над ошибками оккупанты будут использовать в новом наступлении на востоке и юге украинского государства.