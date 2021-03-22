Шмыгаль: Украина никогда не смирится с оккупацией Крыма
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не собирается мириться с оккупацией Россией Крыма. И выразил убеждение, что "Крымская платформа" имеет шансы стать эффективным инструментом для возвращения полуострова.
Об этом он сказал в интервью немецкой газете Handelsblatt от 21 марта. Оно опубликовано на сайте Кабинета министров.
"Украина никогда не смирится с оккупацией Крыма. Две недели назад мы согласовали стратегию по его возвращению. Международная "Крымская платформа" должна стать эффективным инструментом деоккупации, консолидирующей международную поддержку по возврату украинского Крыма", – отметил глава Кабмина на вопрос, считает ли реалистичным, что когда-то полуостров вернется в Украину.
Он также добавил, что украинское правительство надеется на дальнейшую со стороны ЕС, и особенно Германии, поддержку, которую страна получает уже в течение семи лет российской агрессии. По словам премьера, речь идет о продлении санкций, которые в будущем должны быть четкими и прежде всего более жесткими.
"Санкции являются эффективным рычагом воздействия, и они могут быть расширены. Российская Федерация должна придерживаться выполнения международно-правовых обязательств и прекратить агрессию против Украины. В частности, это касается и нарушения прав украинских граждан в оккупированном Крыму и на Донбассе. Конечно, санкции в этом случае также уместны и необходимы", – подытожил Шмыгаль.
Как сообщал OBOZREVATEL:
вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина никогда не забудет и не простит россиянам Крым и Донбасс. Хотя агрессор не хочет договариваться, переговоры все равно будут продолжены. Киев ожидает нового альянса со странами, с которыми РФ не сможет не считаться.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что перед "Крымской платформой" стоят две главные задачи – сделать тему оккупированного Россией полуострова №1 в мире и создать единый механизм давления на агрессора.