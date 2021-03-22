Шмыгаль: Украина никогда не смирится с оккупацией Крыма

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не собирается мириться с оккупацией Россией Крыма. И выразил убеждение, что "Крымская платформа" имеет шансы стать эффективным инструментом для возвращения полуострова.

Об этом он сказал в интервью немецкой газете Handelsblatt от 21 марта. Оно опубликовано на сайте Кабинета министров.

"Украина никогда не смирится с оккупацией Крыма. Две недели назад мы согласовали стратегию по его возвращению. Международная "Крымская платформа" должна стать эффективным инструментом деоккупации, консолидирующей международную поддержку по возврату украинского Крыма", – отметил глава Кабмина на вопрос, считает ли реалистичным, что когда-то полуостров вернется в Украину.

Он также добавил, что украинское правительство надеется на дальнейшую со стороны ЕС, и особенно Германии, поддержку, которую страна получает уже в течение семи лет российской агрессии. По словам премьера, речь идет о продлении санкций, которые в будущем должны быть четкими и прежде всего более жесткими.

"Санкции являются эффективным рычагом воздействия, и они могут быть расширены. Российская Федерация должна придерживаться выполнения международно-правовых обязательств и прекратить агрессию против Украины. В частности, это касается и нарушения прав украинских граждан в оккупированном Крыму и на Донбассе. Конечно, санкции в этом случае также уместны и необходимы", – подытожил Шмыгаль.

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