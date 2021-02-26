Шмыгаль поручил министерствам рассмотреть санкции против Лукашенко
Народный депутат Алексей Гончаренко обратился к правительству по вопросу введения Украиной санкций против чиновников и бизнесменов Беларуси, которые поддерживают режим незаконно избранного президента Александра Лукашенко.
Премьер-министр Денис Шмыгаль ответил, что запрос будет рассмотрен профильными ведомствами. Документ с его подписью Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале.
В ответе правительства говорится, что возможность вынесения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) вопрос о санкциях рассмотрят Министерство иностранных дел, Министерство экономики и Государственная пограничная служба.
Такую задачу им поручил премьер и пообещал проинформировать Гончаренко о результатах. Сам нардеп объяснил свой запрос тем, что в то время, когда санкции против Беларуси согласовывают Европейский Союз, Великобритания и США, "Украина своим молчанием, по сути, поддерживает режим Лукашенко".
"Например, власть почему-то не ввела санкции против белорусского олигарха Николая Воробья, который владеет ПрикарпатЗападтранс и является кошельком Александра Лукашенко и Виктора Медведчука. Также не были введены санкции против белорусских топ-чиновников, у которых есть активы и финансовые счета в Украине", – написал Гончаренко.
Напомним, Европейский Союз в четверг, 25 февраля, принял решение о продлении экономических санкций против белорусских чиновников до 28 февраля 2022 года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Европейский Союз и США 2 октября ввели в действие санкции в отношении около 50 официальных лиц Беларуси, однако Лукашенко в этот список не вошел.
Через месяц санкции расширили и тогда под них попали нелегитимный президент и его сын Виктор.
"Инаугурация" Лукашенко 23 сентября прошла без объявления и телетрансляции. Дата церемонии до последнего держалась в тайне, о ней не знали даже члены белорусского правительства.
Белорусские оппозиционеры осудили тайную "инаугурацию" и вышли на массовые протесты по всей стране.
США, Канада, Украина и ряд стран ЕС заявили, что тайная "инаугурация" Лукашенко является нелегитимной, поскольку результаты выборов были сфальсифицированы.
Также в ЕС заявили, что вынуждены пересмотреть отношения с официальным Минском, поскольку действия Лукашенко не направлены на решение кризиса в Беларуси.
Большинство стран мира не признали легитимность незаконно избранного Лукашенко.
ПАСЕ поддержала инициативу Украины о новых санкциях против Лукашенко