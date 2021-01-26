ПАСЕ поддержала инициативу Украины о новых санкциях против Лукашенко

В Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) поддержали инициативу о создании специальной группы по вопросам Беларуси и введении новой волны санкций против нелегитимного президента Александра Лукашенко.

Об этом заявил народный депутат Украины от "ЕС" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Виновные в нарушении прав человека и мошенничестве на выборах, должны быть наказаны, подчеркнул он (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Гончаренко уточнил, что с данным предложением он обратился к главе Комитета министров в ПАСЕ и федеральному министру иностранных дел Германии Хайко Маасу. По его мнению, специальная рабочая группа сможет "объединить представителей Совета Европы и оппозиции Беларуси в борьбе с режимом Лукашенко в страсбургском формате".

"Во время председательства Германии в Комитете министров их команда обещает вести работу по усилению санкций против режима Лукашенко", – уточнил парламентарий.

Он назвал налаживание связей с представителями белорусской оппозиции на международном уровне "приоритетным и важным шагом на пути к демократическому развитию страны и свержению диктатора".

Напомним, что политический кризис в Беларуси начался после того, как 9 августа 2020 года стали известны предварительные результаты президентских выборов. На них якобы выиграл Лукашенко с 80% голосов.

По данным альтернативного подсчета, победила оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

Люди вышли на улицы, обвинив власть в фальсификации результатов и требуя повторного голосования.

После этого в стране начались массовые задержания. Силовики использовали жесткие методы разгона митингующих. Протесты в Беларуси продолжаются до сих пор.

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