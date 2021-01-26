ПАСЕ поддержала инициативу Украины о новых санкциях против Лукашенко
В Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) поддержали инициативу о создании специальной группы по вопросам Беларуси и введении новой волны санкций против нелегитимного президента Александра Лукашенко.
Об этом заявил народный депутат Украины от "ЕС" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Виновные в нарушении прав человека и мошенничестве на выборах, должны быть наказаны, подчеркнул он (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Гончаренко уточнил, что с данным предложением он обратился к главе Комитета министров в ПАСЕ и федеральному министру иностранных дел Германии Хайко Маасу. По его мнению, специальная рабочая группа сможет "объединить представителей Совета Европы и оппозиции Беларуси в борьбе с режимом Лукашенко в страсбургском формате".
"Во время председательства Германии в Комитете министров их команда обещает вести работу по усилению санкций против режима Лукашенко", – уточнил парламентарий.
Он назвал налаживание связей с представителями белорусской оппозиции на международном уровне "приоритетным и важным шагом на пути к демократическому развитию страны и свержению диктатора".
Напомним, что политический кризис в Беларуси начался после того, как 9 августа 2020 года стали известны предварительные результаты президентских выборов. На них якобы выиграл Лукашенко с 80% голосов.
По данным альтернативного подсчета, победила оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.
Люди вышли на улицы, обвинив власть в фальсификации результатов и требуя повторного голосования.
После этого в стране начались массовые задержания. Силовики использовали жесткие методы разгона митингующих. Протесты в Беларуси продолжаются до сих пор.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Европейский Союз и США 2 октября ввели в действие санкции в отношении около 50 официальных лиц Беларуси, однако Лукашенко в этот список не вошел.
Через месяц санкции расширили и тогда под них попали нелегитимный президент и его сын Виктор.
"Инаугурация" Лукашенко 23 сентября прошла без объявления и телетрансляции. Дата церемонии до последнего держалась в тайне, о ней не знали даже члены белорусского правительства.
Белорусские оппозиционеры осудили тайную "инаугурацию" и вышли на массовые протесты по всей стране.
США, Канада, Украина и ряд стран ЕС заявили, что тайная "инаугурация" Лукашенко является нелегитимной, поскольку результаты выборов были сфальсифицированы.
Также в ЕС заявили, что вынуждены пересмотреть отношения с официальным Минском, поскольку действия Лукашенко не направлены на решение кризиса в Беларуси.
Большинство стран мира не признали легитимность незаконно избранного Лукашенко.