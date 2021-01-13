Шмыгаль объяснил запрет на продажу носков и лампочек на карантине

В Украине запретили на период локдауна продажу в магазинах непродовольственных товаров, чтобы уменьшить передвижения людей и минимизировать контакты между покупателями. Потому что некоторые из которых якобы являются потенциальными бессимптомными больными COVID-19.

Такое объяснение, в ответ на жалобы и шутки по этому поводу, дал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Комендантского часа, по примеру Италии, Испании или Португалии, в Украине нет. Работает весь общественный транспорт, что является критическим вопросом для функционирования страны. Мы установили ограничения, которые максимально исключают скопления людей", – заверил премьер.

В этом контексте он указал на ограничение именно для работы магазинов непродовольственных товаров, не являющихся предметами первой необходимости (то есть лампочек или носков, на невозможность купить которые жаловались украинцы). По словам главы правительства, покупка именно таких товаров "увеличивает мобильность населения".

"Есть большое количество нареканий и даже шуток относительно того, почему в супермаркетах нельзя купить что-то непродуктовое. Понимаю, но это также означает больше времени в магазине, а соответственно, большую возможность пересечься с тем, кто болеет без симптомов, и распространить заболеваемость дальше", – заявил Шмыгаль.

Он добавил, мол, аналогичным путем пошли большинство стран, которые вводят локдауны.

О том, как выглядит локдаун в Европе – со штрафами, изоляцией и комендантским часом, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее логику запретов на продажу носков во время локдауна в Украине объяснял министр здравоохранения Максим Степанов.