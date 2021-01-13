Шмигаль пояснив заборону на продаж шкарпеток і лампочок на карантині

В Україні заборонили на період локдауну продаж у магазинах непродовольчих товарів, щоб зменшити пересування людей і мінімізувати контакти між покупцями. Бо деякі з них нібито є потенційними безсимптомними хворими на COVID-19.

Таке пояснення, у відповідь на нарікання і жарти щодо цього, дав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Комендантської години, за прикладом Італії, Іспанії чи Португалії, в Україні немає. Працює увесь громадський транспорт, що є критичним питанням для функціонування країни. Ми встановили обмеження, які максимально унеможливлюють скупчення людей", – запевнив прем’єр.

У цьому контексті він вказав на обмеження саме для роботи магазинів непродовольчих товарів, які не є речами першої необхідності (тобто лампочок чи шкарпеток, на неможливість купити які скаржилися українці). За словами глави уряду, купівля саме таких товарів "збільшує мобільність населення".

"Є велика кількість нарікань і навіть жартів щодо того, чому в супермаркетах не можна купити щось непродуктове. Розумію, але це також означає більше часу в магазині, а відповідно, більшу можливість перетнутися із тим, хто хворіє без симптомів, і розповсюдити захворюваність далі", – заявив Шмигаль.

Він додав, мовляв, аналогічним шляхом пішли більшість країн, які запроваджують локдауни.

Про те, який вигляд має локдаун у Європі – зі штрафами, ізоляцією й комендантською годиною, – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше логіку заборон на продаж шкарпеток під час локдауну в Україні пояснював міністр охорони здоров’я Максим Степанов.