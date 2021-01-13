Штрафи, ізоляція й комендантська година. Розповідаємо, який вигляд має локдаун в Європі

Багато європейських країн ще до Різдва, 25 грудня, пішло на посилення обмежень через зростання кількості хворих на коронавірус. На відміну від України, зачинили свої двері навіть головні гірськолижні курорти. У Європі нині не працює більшість магазинів, ресторанів, кафе, спортивних і культурних закладів. А за порушення локдауну винних жорстко карають аж до в'язниці і не звертають уваги навіть на протести підприємців, адже життя і здоров'я громадян важливіші за рейтинги політиків.

Водночас у європейських країнах уже почалася вакцинація, а в Україні хіба що навесні з'являться перші регламентовані законні вакцини.

Як у Європі дотримуються локдауну – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

В Україні після новорічно-різдвяних свят оголосили так званий локдаун. Насправді навіть весняний карантин був набагато жорсткішим, ніж нинішній.

Зокрема, у країні й далі їздить громадський транспорт, а люди сновигають з одного кінця міста в інший. Працюють і дитячі садки, відкрито перукарні та манікюрні салони.

Від чергового рішення уряду постраждали хіба що продавці промтоварних магазинів, фітнес-тренери, ресторатори та власники кафе, яким усе ж таки дозволили торгувати навинос.

До останнього в уряді не могли визначитися з тим, чи можна продавати в супермаркетах побутову хімію, колготки та шкарпетки. У результаті першого ж дня обмежень у соцмережах нескінченно викладали фото перекритих обмежувальною стрічкою відділів з усякою всячиною й обурювалися, що тепер не можна купити не тільки шкарпетки, але й батарейки і презервативи.

Водночас на гірськолижному курорті в Буковелі, де недавно катався на лижах президент Володимир Зеленський, і далі працюють спа та басейни. Туристи повідомляють про те, що можна посидіти навіть у ресторані і кафе, попаритися в сауні. А мережу вразили фото натовпів охочих покататися на лижах біля підйомника на гору.

Як розповів OBOZREVATEL українець Микита, який працює в Бельгії, тут уже давно ввели комендантську годину.

"На вулиці не можна з'являтися ввечері після 22:00 і до 6:00 ранку в будні дні. У вихідні – з 24:00 до 5:00. Хіба що з поважної причини – робота або похід в аптеку. Поліцейські суворо стежать за дотриманням правил. Закрито всі паби, ресторани й кафе, вони можуть працювати тільки навинос або з доставкою. Під час першого локдауну розорилися частина закладів. Думаю, цього разу постраждалих буде більше. З магазинів відкрито тільки супермаркети, маркети з продуктами, працюють аптеки.

Поліція Бельгії дуже активно накриває домашні вечірки. Напевно, доносять сусіди, або видає гучна музика. Днями оштрафували на 1500 євро й одного власника пабу, який налив пиво незнайомій людині всередині закладу. А з бармена в містечку Левен за таке саме порушення стягнули штраф у 1000 євро і засудили до трьох місяців в'язниці. Він, правда, подав апеляцію, зараз суд розглядає справу. Поліція побачила світло в закладі й зайшла всередину", – розповідає Микита.

Протести проти закриття бізнесу в Бельгії були. Перед Новим роком у Брюсселі зібралося близько 3000 осіб, а в маленькому Левені на протест вийшло людей 30, але всі швидко розійшлися.

Також поліція суворо відстежує тих, хто приїжджає до Бельгії з інших країн. Будь-хто, хто в'їжджає, зобов'язаний здати тест на коронавірус і, незалежно від результату, провести в ізоляції 10 днів. Після цього потрібно здати повторний тест. Якщо він негативний, тоді ти вільний.

"Перевірити тебе можуть, зупинивши на вулиці й пробивши в електронній базі. Дехто ризикує, приїжджає на поїзді та ніде не відзначається, нічого не здає. Але це ризиковано. Якщо ти раптом захворієш, то тебе чекають неприємності й штрафи", – каже Микита.

В Англії немає комендантської години, хоча в Лондоні та його околицях і введено третій рівень небезпеки через зростання захворюваності.

"Шпиталі в Лондоні справді переповнені. Нещодавно стало відомо, що пацієнтів із коронавірусом із Лондона везуть до Бірмінгему, тому що не залишилося місць. Тут навіть дитячі відділення перепрофільовано під лікування коронавірусних пацієнтів. Я знаю жінку, яка перенесла інфаркт на тлі ковіду, так її в ще важкому стані виписали зі шпиталю, бо там просто немає місць", – розповідає OBOZREVATEL фотографка з України, яка давно живе в Лондоні, Вікторія Кулько.

За словами Вікторії, багато жителів Лондона налякані таким розвитком подій. Навіть на вулицях приблизно 70% жителів вважають за краще ходити в масках. На відміну від українців, які без масок тисячами збиралися на гуляннях під ялинками навіть у перші дні локдауну.

"Я бачила фото київського метро, де на ескалаторі їде просто натовп народу. Тут, у Лондоні, я стояла біля шлагбаума і пропускала чотири поїзди. Так ось, приблизно на 10 вагонів там було щонайбільше вісім пасажирів", – розповідає Вікторія.

Вона зазначає, що в автобусах хіба що на задніх сидіннях пасажири чомусь вважають, що можна зняти маски.

У Лондоні також закрито промтоварні магазини. Однак у супермаркетах, де, крім продуктів, є відділи з одягом, вони й далі працюють. На відміну від першого локдауну, жителі Лондона не розкуповували туалетний папір і макарони. Але зараз зробити замовлення онлайн досить складно, доставити його можуть через два тижні, тому доводиться виходити в магазин. Працюють і будівельні маркети, де можна купити фарбу, болти, лампочки та інше.

"Закрито перукарні, манікюрні салони, салони краси. Ми відрощуємо волосся і нігті. Іноді в групах мам у соцмережах можна натрапити на запитання: "Підкажіть перукарку, яка вже перехворіла на коронавірус і готова приїхати додому підстригти, пофарбувати". Група відразу ділиться на два табори: одні обурюються, тому що бояться інфекції й сидять удома, інші вимагають, щоб їм дозволили бути красивими і під час локдауну", – продовжує Вікторія.

Буквально днями в лондонській пресі вийшла стаття про те, що поліція зловила двох мам із візочками, які прогулювалися в парку за п'ять миль від дому й пили каву. І хоча вони йшли на піонерській відстані одна від одної, поліція завважила стаканчики з кавою ознакою пікніка й виписала їм штраф у 200 фунтів.

"Багато хто думає, що це така постановочна стаття, однак публікація така була. Ми живемо біля Темзи, тут дуже красиві місця. І щодня тут гуляють літні пари, мами з дітьми, поліцейських навколо я не спостерігала", – каже Вікторія.

У Нідерландах жорсткий карантин триватиме до 19 січня, його вводили на п'ять тижнів. Тут обмеження послабили тільки на Різдво, 25 грудня. Тоді в гості дозволили запрошувати не двох гостей, а трьох. У країні закрито всі магазини, крім продуктових. Не працюють громадське харчування, кінотеатри, перукарні, салони краси, тренажерні зали, закрито навіть школи.

Жорсткий локдаун продовжила й Німеччина – до 31 січня. Тут не працюють школи та садки, також закрито перукарні, салони краси, кінотеатри й театри. Закрито всі магазини за винятком продовольчих. Працюють тільки аптеки, галантереї, АЗС, банки, поштові відділення.

Запрошувати в гості можна не більше ніж одну людину. Жителям регіонів, де спостерігається висока захворюваність на коронавірус (200 осіб на 100 тис. населення протягом тижня), заборонено покидати свої будинки та їхати на відстань понад 15 км без поважної причини. Усім німцям наполегливо рекомендується в принципі відмовитися від поїздок, зокрема й за кордон.

Усі, хто прибуває до Німеччини із зон ризику, зобов'язані здати тест за дві доби до приїзду або відразу ж після прибуття в Німеччину. А також туристи зобов'язані перебувати два тижні на карантині. Поліція посилює контроль за гостями, які приїхали до них із країн, де виявлено вірус-мутант.

У Чехії оголошено вже третій локдаун за час пандемії. У країні введено обмеження на пересування громадян: виходити на вулицю можна тільки тоді, якщо ви прямуєте на роботу, в аптеку чи магазин за необхідними товарами або відвідуєте близьких родичів.

Введено комендантську годину – заборонено виходити на вулицю після дев'ятої години вечора і до п'ятої години ранку. Закрито всі ресторани, готелі, торговельні центри, культурні і спортивні установи, фітнес-зали. Школи й виші перейшли на дистанційне навчання, на навчання після канікул вийдуть тільки 1 і 2 класи.

Минулої неділі, 10 січня, на вулиці Праги вийшли до 2 тисяч протестувальників проти обмежень через коронавірус. Організаторами акції стали ресторатори і фітнес-тренери – саме вони найбільше страждають через жорсткі обмеження. Але президент країни закликав громадян до терпіння. Навіть у Чехії вже приступили до вакцинації та сподіваються, що ці заходи допоможуть поліпшити ситуацію.

Від жорстких заходів відмовилася лише Швеція, хоча смертність тут дуже висока. За час пандемії тут померли майже 9300 людей. Тільки днями парламент країни ухвалив рішення дозволити уряду вводити локдаун – зупиняти роботу підприємств, бізнесу, торгівлі, аеропортів.

До цього всім "кермувало" місцеве МОЗ, головний епідеміолог якого Андерс Тегнелл вирішив не вводити жодних обмежень під час пандемії.

Що стосується гірськолижних катань, які так люблять жителі Європи, то проти всіх заборон виступила Швейцарія. Тут вирішили свої курорти не закривати, щоб уникнути фінансових втрат, але обіцяють, що будуть дотримуватися всіх санітарних норм.

Уряди інших країн виступили за перенесення зимового сезону катання на лижах. Франція вирішила, що не тільки закриє свої курорти, але і влаштує перевірки на кордоні для своїх громадян, які раптом замислять прорватися до Швейцарії. Заборону на гірськолижні катання підтримала й Італія. Австрія вирішила зберегти гірськолижні розваги тільки для своїх громадян і заборонила селити в готелі іноземців.

Як бачимо, навряд чи обмеження, які ввела українська влада, можна назвати локдауном. І лідери країн Європи, на відміну від офіційного Києва, не думають про рейтинги, коли йдеться про порятунок життів і здоров'я своїх громадян.