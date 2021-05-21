Шмыгаль: мы не будем покупать вакцину у страны-агрессора

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что Украина никогда не будет покупать вакцины против коронавируса у агрессора – России. Он отметил, что в целом за последние три года импорт товаров из этой страны уменьшился в пять раз.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству на сессии Верховной Рады 21 мая. Заседание транслировалось онлайн на YouTube.

"О вакцинах (российских. – Ред.) мы уже неоднократно говорили: во-первых, не пройдена третья стадия клинических исследований, во-вторых, непонятна эффективность. Но ключевой вопрос – мы не будем покупать вакцину у страны-агрессора", – подчеркнул премьер.

Он отметил, что Украина имеет доступ к альтернативе – мировым вакцинам с чрезвычайно высоким, проверенным уровнем эффективности в защите от COVID-19, безопасности.

"И украинцы достойны иметь такие вакцины. Которые позволяют нам вакцинировать наших граждан безопасно и эффективно", – добавил Шмыгаль.

Добавим: отчитываясь о достижениях правительства, глава Кабмина сказал, что в Украине и уже более 60% граждан выразили желание вакцинироваться против COVID-19. Тогда как в начале года этот показатель был на уровне максимум 40%.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в марте министр здравоохранения России Михаил Мурашко попросил ВОЗ одобрить для экстренного использования разработанную в его стране вакцину "Спутник V" против COVID-19.