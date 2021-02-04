Карантин в Украине продлят минимум до 30 апреля: озвучены первые детали

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство собирается продолжить карантин из-за коронавируса до 30 апреля. Но более вероятно, что ограничительные меры продолжат действовать и после этой даты.

Об этом глава Кабмина сказал в ходе общей встречи Европейской бизнес ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины" 3 февраля. Его слова цитирует "Интерфакс-Украина".

"Мы будем продолжать карантин до 30 апреля. Скорее всего, это не конечная дата, когда карантин будет завершен", – отметил премьер.

По его словам, карантин будет продолжатся в той или иной форме – возможно, будет адаптивный. При этом ограничительные меры могут смягчить. Шмыгаль добавил, что правительство в ближайшее время примет решение.

Как известно, еще 9 декабря Кабмин продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации до 28 февраля 2021 года. Впоследствии, из-за снижения количества заболеваний коронавирусом, в правительстве заявили о том, что Украина снова вернется к адаптивному карантину и будет разделена на зоны.

В частности, Шмыгаль тогда сослался на то, что по сравнению с декабрем в больницах якобы находится меньше госпитализированных украинцев с диагнозом COVID-19 или с подозрением на эту болезнь.

"А, следовательно, эпидемиологическая ситуация позволяет вернуться к модели адаптивного карантина, когда в регионах будут устанавливаться разные уровни эпидемиологической безопасности – зеленый, желтый, оранжевый, красный", – сказал премьер-министр.

Ранее источники OBOZREVATEL в Кабмине рассказывали, что в целом ограничительные меры могут продолжаться в Украине даже до 2023 года. По прогнозам врачей, к тому времени распространение коронавируса должно остановится, потому что переболеет большинство жителей планеты.

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