Шмыгаль: блицкриг врага провалился, ни один областной центр не сдается без боя. Видео

Блицкриг, который планировали в Кремле, провалился. Ни один областной центр не сдается врагу без боя.

Об этом в ходе брифинга заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Блицкриг врага провалился. Ни один областной центр не сдается без боя. Никто не встречает оккупантов хлебом и солью. Украина переходит в тотальное сопротивление. В городах и селах люди блокируют технику, нападают на колонны снабжения и берут в плен русских солдат", – отметил премьер-министр.

Что собой на самом деле являет Путин и Российская Федерация, теперь знает весь мир.

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"Информационная волна, которую подняли украинцы, захватила весь мир – и весь мир на нашей стороне. Мы чувствуем эту поддержку не только на словах. Тысячи добровольцев со всего мира уезжают в Украину, чтобы воевать на стороне свободы. Мы получили тонны оружия от наших партнеров. Генассамблея ООН безоговорочно признала, что Россия совершила агрессию против Украины и требует от РФ прекратить огонь", - напомнил Шмыгаль.

Рассказал премьер-министр Украины и о финансовой поддержке, которую оказал Украине мир для усиления своей армии и противодействия российскому вторжению.

"Мир помогает нам финансово. Сегодня был подписан Меморандум для получения макрофинансовой помощи от Европейского Союза в сумме 1,2 млрд евро. В ближайшие часы будет подписано соглашение о создании донорского мультивалютного фонда при привлечении, в частности, и кредита Международного валютного фонда в общей сумме 1,8 млрд долларов США", - сообщил премьер-министр Украины.

По его словам, Украина в который раз призвала мир закрыть воздушное пространство над Украиной. Это не только бы спасло сотни жизней наших граждан, ежедневно гибнущих от бомбардировок авиацией оккупантов, но и снизило риски для атомных электростанций, которые россияне сейчас пытаются захватить, а завтра могут взорвать. Последствия этого ощутит на себе весь мир.

"Украина обращается ко всем международным организациям, в частности, к МАГАТЭ неотложно обратиться к НАТО с требованием немедленно закрыть воздушное пространство над нашими ядерными объектами. Закройте небо над Украиной - сейчас это вопрос безопасности всего мира", - призвал Шмыгаль.

Также Украина просит у ООН и Красного креста помощи для мирного населения, которое ежедневно обстреливают и убивают российские террористы. Людей держат в заложниках, не давая ни эвакуировать пожилых людей, детей, женщин - ни обеспечить их продуктами и лекарствами. Во многих городах уже несколько дней нет света, воды и отопления. Про оказание медицинской помощи там речь также не идет. "Зеленый коридор" для эвакуации враг не дает.

"Украина требует ради жизней и здоровья людей обеспечить "зеленые коридоры" для эвакуации всех, кто этого желает и кто в этом нуждается", - подчеркнул Шмыгаль.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский обратился к Путину. "Уйди с нашей земли, не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров", – сказал украинский президент.