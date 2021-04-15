Шкиряк: наступление России на Украину станет катастрофой для Кремля

Вероятность того, что Россия решится пойти в наступление против Украины, существует. Однако такой сценарий будет иметь катастрофические последствия для Кремля.

Такое мнение в эфире телеканала "Украина" высказал советник министра внутренних дел Шкиряк, сообщила пресс-служба МВД. В то же время он подчеркнул, что таки склонен считать поигрывание мускулами страны-агрессора на границе с Украиной способом запугивания.

"Просчитать действия, мысли и желания империалистического маньяка-убийцы трудно, и возможность полномасштабного вторжения России остается. И началось это не сегодня, а семь лет назад, когда грязный сапог российского солдата впервые ступил на святую украинскую землю. Мы должны также понимать, что последствия вторжения будут катастрофическими для России", – сказал советник главы МВД.

"И вопрос лишь в том, на что решится хозяин Кремля. Я сторонник той позиции, что это шантаж всего цивилизованного мира и Украины. Но от Путина можно ожидать всего – он не считается с жизнью людей", – добавил Шкиряк.

Впрочем он отметил, что и Вооруженные силы Украины, и бойцы подразделений МВД решительно готовы защищать государство от оккупантов.

"Я могу сказать гражданам Украины,что подразделения МВД и ВСУ готовы давать отпор. Бойцы подготовлены и мотивированы. Они знают, как защищать государство", – убежден Шкиряк.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу считает, что Россия вряд ли решится на полномасштабное вторжение в Украину. Впрочем, она может ввести на восток своих "миротворцев" и этим поставить крест на политико-дипломатическом урегулировании военного конфликта на Донбассе.