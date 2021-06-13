Шкарлет заступился за научное звание Кивы: министра обвинили во лжи

Министр образования Украины Сергей Шкарлет заявил, что у него нет законных оснований сомневаться в достижениях народного депутата от "ОПЗЖ" Ильи Кивы в области науки. По мнению топ-чиновника, на сегодня единственная критика диссертации одиозного политика содержится в социальных сетях.

Об этом Шкарлет рассказал в интервью изданию "Радио Свобода". Во время беседы в студию поступил вопрос от слушателей, является ли Кива приговором системы образования и науки в Украине.

"Чего именно господин Кива? Господин Кива более распиаренный в соцсетях. Вопрос надо ставить ... Вот сегодня документы зашли в Министерство образования на экспертизу", – обозначил глава МОН.

Он добавил, что подлинность знаний и научной подготовки скандального нардепа будет проверяться на основе фактов так же, как у любого другого кандидата на высокое научное звание.

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"Образование вне политики, вне фамилиями. Образование - это прежде всего профессионализм и способность защитить тот уровень или то количество знаний, необходимых для получения того или иного уровня", – заметил Шкарлет.

Министр подчеркнул, что нельзя придираться к достижениям других, основываясь только на эмоциях и оценочном суждении в социальных сетях.

"Вы знаете, очень много сопротивления в соцсетях. Возражений в Минобразования вообще не поступило. И даже сегодня, когда дело по диссертации поступила, никаких фактов, ничего нет. Сопротивление какой? В соцсетях? Ну, он всегда. И против меня было большое сопротивление", – заметил Шкарлет.

Последняя реплика, в свою очередь, возмутила украинского журналиста Данилу Мокрика. У себя в Facebook он уличил Шкарлета в даче заведомо неправдивых комментариев.

"Через несколько дней после защиты мы с юристами BIHUS.Info направили в МОН заявление, в котором указали на основные нарушения в диссертации. Из Министерства получили ответ, что сведения будут учтены. Вопрос: почему врет господин министр Шкарлет", – указано в сообщении.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2021 года народный депутат Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию на тему государственного управления и получил степень кандидата наук. Это вызвало в украинском обществе настоящий скандал, шквал критики и массу издевательских мемов.