Шантаж России из-за вакцины 'Спутник V': в Украине дали категорический ответ

Украина готова делать прививки против COVID-19 всем своим гражданам на контрольных пунктах пропуска со временно оккупированными территориями Луганщины и Донетчины. Но не намерена проводить вакцинацию российскими препаратами, как того фактически требует страна-агрессор.

Об этом заявила вице-премьер-министр – министер по вопросам реинтеграции ВОТ Ирина Верещук на пресс-конференции 29 декабря, которая транслировалась на YouTube. Она категорически ответила на шантаж российской стороны относительно иммунизации жителей ОРДЛО вакциной "Спутник V".

Напомним, что ситуация касается работы контрольных пунктов въезда-выезда. С украинской стороны все они открыты с ноября прошлого года. В то время как подконтрольные РФ представители "Л/ДНР" во время последних переговоров по Донбассу "согласились" их открыть при нескольких условиях. В частности, россияне потребовали признания справок о вакцинации людей препаратом "Спутник V", а фактически и самой этой вакцины из РФ.

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"Мы не признаем и не будем признавать российскую вакцину... Вопрос о признании "Спутника" или "Спутник Лайта" вообще не стоит", – заявила на это Верещук.

Она добавила, что со своей стороны Украина готова к иммунизации своих граждан на КПВВ со временно оккупированными территориями Донбасса. Для этого она может обеспечить кампанию необходимым количеством вакцин мирового производства, признанных ВОЗ. Например, прививки могут делать на пунктах в Чонгаре, Каланчаке, Станице Луганской и т. д.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская сторона сорвала проведение внеочередного заседания ТКГ, которое Украина собирала на 29 декабря. На нем должны были рассмотреть нарушения наемниками РФ режима "тишины" на Донбассе.