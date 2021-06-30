Шахов в Раде поздравил сборную Украины и призвал депутатов "продолжить традицию побед"

Народный депутат Украины, член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов поздравил Сборную Украины по футболу с победой в 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Он отметил, что следующей должна быть победа нашей страны над "эпохой бедности".

Соответствующее заявление нардеп сделал с трибуны Верховной Рады 30 июня. Он призвал депутатов последовать примеру футболистов и продолжить традицию побед: над олигархами, тарифами, коррумпированными чиновниками и репрессиями малого и среднего бизнеса (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Безусловно вчера весь мир, вся Европа увидели победу Украины. Мы победили сами, не надеясь ни на кого. И далее победа Украины может быть только в одном – когда мы преодолеем "эпоху бедности", когда накормим украинских людей, когда дадим рабочие места и приведем сюда инвесторов, которые не бояться государственных чиновников, которые грабят бизнес", – подчеркнул нардеп.

Видео дня

Кроме того, он подчеркнул необходимость развития образования в Украине, аграрного сектора и роста населения, что может произойти только при условии поддержки со стороны государства.