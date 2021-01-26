Экс-главу налоговой службы Верланова объявили в розыск

Бывшего главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, объявили в розыск.

Соответствующее постановление еще 21 декабря вынесли в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Документом приостанавливается досудебное расследование в связи с объявлением фигуранта в розыск, говорится в материалах суда.

Адвокат экс-главного налоговика подал жалобу и попросил отменить это постановление детектива НАБУ. Защита настаивает, что детективу якобы было известно место жительства Верланова (Германия).

В то же время суд отказал в удовлетворении жалобы. Указывается, что адвокат не предоставил документов, которые бы подтверждали место жительства фигуранта.

Отметим, детективы НАБУ подозревают Верланова в умышленном, с целью получения неправомерной выгоды для ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", использовании им как председателем ГНС власти и служебного положения.

По версии следствия, эти действия нанесли существенный вред охраняемым законом государственным интересам (ч. 2 ст. 364 УК).

Как пишут "Українські новини", Верланов неоднократно вызвался в орган следствия, однако ни разу не явился, а о причинах неявки не сообщил.

Учитывая это, 21 декабря в НАБУ (по согласованию со Специализированной антикоррупционной прокуратурой) решили приостановить досудебное расследование и объявить в розыск Верланова.

По данным следствия, последний раз бывший глава ГНС пересек границу 13 октября 2020 года и до сих пор не вернулся в Украину. Известно, что Верланов живет в Германии и работает там адвокатом.

Сам бывший чиновник обвинения называет безосновательными, а дело против него – политическим преследованием.

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