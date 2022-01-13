Заместитель главы российского МИД-а Сергей Рябков решил переплюнуть антиисторическое высказывание президента РФ Владимира Путина, что "украинцы и русские один народ", безцеремонно заявив Уолл Стрит Джорнел, что "будущее Украины Россию интересует больше, чем саму Украину". Ну, а таким образом высказывание Бориса Ельцина, что "каждый служащий России перед тем, как начать рабочий день должен подумать, что он сделал для Украины", вообще осталось далеко позади. Правда Б. Ельцин не уточнил, что должен сделать российский служащий для Украины – что-то хорошее или плохое…

То ли С. Рябков уже что-то знает о ближайших переменах в руководстве РФ и решил себя представить самым твердым великороссом в будущей борьбе за какое-то тепленькое местечко, то ли вынужден был озвучить пассаж, который написали ему старшие кремлевские товарищи, чтобы передать свои экспансионистские аппетиты коллективному Западу. Вы уже заметили, что в последнее время главными ястребами на политической арене РФ все больше выступают представители дипломатической службы, что, подчеркиваю, никогда раньше не было характерно ни для России, и не типично для любой другой страны. Дипломаты постоянно высказываются сдержаннее от политиков и военных, потому что всегда нужно оставлять пространство для маневра. Правда, может быть, Москва раздражена острыми заявлениями главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, но он говорит о бескомпромиссности защиты государственного суверенитета Украины, ведь Киеву отступать уже некуда, тогда как Москва говорит о бескомпромиссности нарушения территориальной целостности Украины. Эту разницу чувствуют не только в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе о ней заговорили большинство государств, поэтому и проводится встреча в формате ОБСЕ-Россия.

Да, глава российского МИД-а С. Лавров на международной арене уже чувствует себя уставшим, и вот, наверное, готовится подобие его замены. Однако плохое хотят заменить худшим. Такова сейчас логика кремлевской игры в "пятнашку". Только такие высказывания С. Рябкова не подбодрят даже пятую колонну в Украине, которая на время очень глубоко затаилась. Скорее ее теперь будут давить еще сильнее, потому что от этого зависит вопрос выживания нашего государства, ибо спрятавшиеся открытые сторонники России (их меньше 3%) и подтанцовывающие Кремлю по жизни малороссы (не более 15%), плюс, направленные Москвой в радикальную среду "засланные казачки", есть абсолютным меньшинством украинского общества.

И хотя малороссы типа героя произведения "За двумя зайцами" Сирка, который себя решил представлять как Сирков, что характерно для русифицированных украинских фамилий, когда Войско Запорожское и служилых людей записывали на службу захватившей Украину Московию, где Рябко стал Рябковым, Сало - Саловым, а Шевченко – Шевченковым. Суть как-бы сразу не меняется, но когда Рябко поедет служить матушке России в Петербург, доказывать свою преданность российскому империализму, тогда он не только по форме, но и по содержанию становится Рябковым.