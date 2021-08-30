Сенченко назвал предпосылки Иловайской трагедии: началась другая фаза войны

В 2014 году войска Российской Федерации обстреливали территорию Украины из Ростовской области. При этом с украинской стороны не предпринималось никаких решений.

Об этом в эфире "Право на владу" рассказал глава временной следственной комиссии ВР по расследованию Иловайской трагедии Андрей Сенченко. Он пояснил, что началась новая фаза войны, а в Украине не принимали новых решений.

Сенченко сообщил, что в конце июня 2014 года планировалось, чтобы украинские войска прошли вдоль государственной границы. По его словам, военные должны были прекратить пересечение границы российскими наемниками и перекрыть их обеспечение.

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"Пограничники не могли обеспечить выполнение этого плана. Поэтому присоединились военные. Но началась другая фаза войны, когда русский войска начали обстреливать наши позиции со стороны Ростовской области. Другая фаза войны требовала иных решений, но никаких решений не было", – говорил Сенченко.

Семь лет назад, 29 августа 2014 года колонны украинских бойцов во время выхода из Иловайска по так называемому "гуманитарному коридору" были цинично расстреляны войсками России. Тогда, по данным Офиса генерального прокурора, погибли 366 военных и добровольцев, еще 429 были ранены.

Сегодня в Украине объявили общенациональную минуту молчания по защитникам, которые погибли во время Иловайской трагедии в августе 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель так называемой власти оккупированного Россией украинского Крыма, "первый вице-спикер крымского парламента" Ефим Фикс заявил, что Андрей Сенченко является "главным организатором "водной блокады полуострова.