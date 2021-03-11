Байден будет следить за изменениями в Украине: дипломат раскрыл детали

Администрация президента США Джо Байдена будет следить за тем, как в Украине происходит борьба с коррупцией и развитие экономики, а также за состоянием реформ. При этом Америка продолжит оказывать нашей стране поддержку, одновременно подталкивая ее к действиям.

Об этом заявил бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в четверг, 11 марта, во время публичной дискуссии, организованной Центром национальной устойчивости и развития совместно с Европейской Бизнес Ассоциацией, передает "Интерфакс-Украина".

"Будет внимание состоянию реформ, борьбе с коррупцией, шагам, которые должна предпринять Украина для своих собственных интересов, чтобы развивать экономику, продолжать реформы. И я думаю, что, как всегда, будет комбинация поддержки Украины и настаивание на том, что есть определенные вещи, которое остальной мир не может сделать за вас, только украинцы могут сделать их сами", – сказал Волкер.

По словам дипломата, США намерены продолжить помогать Украине в сфере обеспечения безопасности. Речь идет о предоставлении большего количества летального оборонного оружия.

"Я думаю, что администрация Байдена рада продолжить это. Это будет хорошо для того, чтобы удостовериться в том, что даже если Россия продолжит войну на Востоке, она ее не расширит, потому что это будет очень дорого стоить России", – отметил дипломат.

Волкер добавил, что в США скорее всего не будет отдельного представителя Госдепа по Украине. Эти обязанности поручат кому-то из администрации Байдена.

Ранее экс-посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что Байден готов жестко подтолкнуть Украину к реформам. Такая позиция Запада вытекает из замедления реформ в Украине, паузы в программе МВФ и усиленного влияния олигархов.

Напомним, Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины, рассказала, когда состоятся переговоры между Владимиром Зеленским и лидером США Джо Байденом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Байден и президент Еврокомиссии обсудили Украину и заявили о едином стратегическом взгляде на РФ.