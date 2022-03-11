Сенаторы-республиканцы призвали Байдена отправить истребители в Украину

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Американские сенаторы-республиканцы призвали, чтобы администрация президента Джо Байдна разрешила передать Украине польские истребители МиГ-29. Они напомнили, что украинцы умирают из-за российских ударов по гражданским объектам.

Об этом пишет АР. Агентство уточняет, что соответствующее письмо подписали всего 40 сенаторов от Республиканской партии

Подписанты просят американского лидера ответить на призыв президента Украины Владимира Зеленского о передаче хотя бы самолетов, если страна не хочет закрывать небо.

"Хватит говорить, люди умирают. Отправьте самолеты, которые им нужны", – сказал один из сенаторов Митт Ромни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минобороны допустили, что могут передать Украине средства ПВО вместо истребителей.

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