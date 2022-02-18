Сенат США утвердил резолюцию в поддержку Украины: Байдена призвали использовать все меры, чтобы остановить РФ

В четверг, 17 февраля, Сенат США подавляющим большинством голосов принял резолюцию в поддержку Украины и осудил военную агрессию Российской Федерации. Документ призван заставить президента Джо Байдена использовать все имеющиеся инструменты для разрешения конфликта.

При этом в окончательном тексте говорится, что резолюция не должна толковаться как разрешение на применение военной силы против России или на ввод вооруженных сил США в Украину. Об этом сообщает издание Associated Press.

Соответствующую резолюцию Сенат принял после того, как Байден заявил, что у США есть все признаки потенциального вторжения России в Украину в ближайшие дни. Также сенаторы изложили в документе свою обеспокоенность скоплением российских войск у границ Украины.

Видео дня

Также в резолюции указано, что президент Байден должен использовать все средства для объявления жестких санкций против России. При этом отмечается, что администрация может вводить санкции самостоятельно, независимо от действий Конгресса.

Стоит отметить, что резолюция сенаторов не имеет силы закона, однако призвана заявить о непоколебимой поддержке Соединенными Штатами безопасной, демократической и независимой Украины, а также осудить наращивание российской военной мощи на украинской границе.

Ранее сообщалось, что Байден собирается провести встречу с мировыми лидерами, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины, в частности российскую угрозу. На нее будут приглашены главы государств Европейского Союза и Североатлантического альянса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 февраля вооруженные формирования России прибегли к массированному артиллерийскому обстрелу на Донбассе. Во вражеский огонь попали не только позиции ВСУ, но и инфраструктура населенных пунктов.