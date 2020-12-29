Сейчас его используют, а потом выбросят – Руслан Щербань прокомментировал участие брата Евгения в фильме 'Наследник'

Средний сын убитого в 1996 году донецкого бизнесмена Евгения Щербаня – Руслан – раскритиковал презентованный hromadske.ua фильм "Наследник". И сожалеет об участии в фильме своего брата – Евгения Щербаня-младшего.

"Можно и нужно было снять фильм про отца, великого человека, который после себя оставил огромную память, о котором помнят до сих пор спустя 24 года. Но нельзя было изгаживать этот фильм своим непониманием жизни, тем, что в жизни упустил. А он (Евгений Щербань-младший. – Ред.) из-за того, что не хотел заниматься бизнесом, пропустил эти 24 года", – заявил Руслан Щербань в интервью Дмитрию Гордону.

Сын убитого бизнесмена допускает, что Евгению Щербаню-младшему заплатили за участие в фильме "Наследник". "Это страшно – ему (Евгению Щербаню-младшему. – Ред.) сегодня 50 лет. На момент гибели отца ему было 26, это полноценный человек, который мог заниматься делами, но категорически от этого отказался. Я жил в Донецке, а он жил везде, жил и получал от этого удовольствие. И сегодня на памяти отца решил сыграть и, видимо, заработать. Если есть какие-то претензии нужно взять документы и пойти в суд и доказать там свою правоту, но не поливать грязью партнеров отца", - подчеркнул он.

По информации среднего сына Щербаня, создание фильма не обошлось без финансового участия третьих лиц. При этом они имеют свои интересы, отличные от мотивов снявшегося в фильме Евгения Щербаня-младшего. "Он жил то в Таиланде, то в Крыму, где угодно жил. Только не занимался делами. Я уверен, что его кто–то начал финансировать. Чтобы снять такой фильм, необходимо порядка 300 тыс. долларов. У него нет таких денег. Он лучше стал финансово себя чувствовать. Но большая трагедия в том, что его сейчас используют и выбросят", - сожалеет Руслан Щербань.

В ноябре hromadske.ua анонсировало премьеру документального фильма "Наследник". По замыслу авторов, это расследование о том, как сын "первого олигарха Украины" Евгения Щербаня ищет состояние своего отца. Но еще до выхода анонсированного фильма разгорелся публичный конфликт между сыновьями погибшего бизнесмена Евгения Щербаня – Евгением и Русланом.

У покойного Щербаня осталось трое сыновей. В основу фильма положены утверждения Евгения – старшего сына бизнесмена. В свою очередь Руслан Щербань, который после убийства отца возглавил семейный бизнес, считает, что претензии брата надуманы и порочат честь людей, которые много лет помогали семье Щербаней.