Зараз його використовують, а потім викинуть – Руслан Щербань прокоментував участь брата Євгена у фільмі 'Спадкоємець'

Середній син убитого в 1996 році донецького бізнесмена Євгена Щербаня – Руслан – розкритикував презентований hromadske.ua фільм "Спадкоємець". І шкодує про участь у фільмі свого брата – Євгена Щербаня-молодшого.

"Можна і потрібно було зняти фільм про батька, велику людину, яка після себе залишила величезну пам'ять, про яку пам'ятають досі через 24 роки. Але не можна було спотворювати цей фільм своїм нерозумінням життя, тим, що в житті упустив. А він (Євген Щербань-молодший. – Ред.) через те, що не хотів займатися бізнесом, пропустив ці 24 роки", – заявив Руслан Щербань в інтерв'ю Дмитрові Гордону.

Син убитого бізнесмена припускає, що Євгенові Щербаню-молодшому заплатили за участь у фільмі "Спадкоємець". "Це страшно – йому (Євгенові Щербаню-молодшому. – Ред.) сьогодні 50 років. На момент загибелі батька йому було 26, це повноцінна людина, яка могла займатися справами, але категорично від цього відмовилася. Я жив у Донецьку, а він жив усюди, жив і отримував від цього задоволення. І сьогодні на пам'яті батька вирішив зіграти і, мабуть, заробити. Якщо є якісь претензії, потрібно взяти документи і піти в суд і довести там свою правоту, але не поливати брудом партнерів батька", – наголосив він.

За інформацією середнього сина Щербаня, створення фільму не обійшлося без фінансової участі третіх осіб. Водночас вони мають свої інтереси, відмінні від мотивів Євгена Щербаня-молодшого, який знявся у фільмі. "Він жив то в Таїланді, то в Криму, де завгодно жив. Тільки не займався справами. Я впевнений, що його хтось почав фінансувати. Щоб зняти такий фільм, потрібно близько 300 тис. доларів. У нього немає таких грошей. Він став краще фінансово почуватися. Але велика трагедія в тому, що його зараз використають і викинуть", – шкодує Руслан Щербань.

У листопаді hromadske.ua анонсувало прем'єру документального фільму "Спадкоємець". За задумом авторів, це розслідування про те, як син "першого олігарха України" Євгена Щербаня шукає спадок свого батька. Але ще до виходу анонсованого фільму розгорівся публічний конфлікт між синами загиблого бізнесмена Євгена Щербаня – Євгеном і Русланом.

У покійного Щербаня залишилося троє синів. В основу фільму покладено твердження Євгенія – старшого сина бізнесмена. Зі свого боку, Руслан Щербань, який після вбивства батька очолив сімейний бізнес, вважає, що претензії брата надумані й паплюжать честь людей, які багато років допомагали родині Щербанів.