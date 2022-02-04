Считают ли украинцы команду Зеленского качественно новыми людьми: мнения поколений разделились – опрос

Большинство опрошенных украинцев не считают команду действующего президента Владимира Зеленского качественно новыми людьми – такого мнения придерживаются 72% взрослого населения страны. В то же время подростки оказались противоположного мнения.

Соответствующий опрос проводился в студии программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 4 февраля, с помощью компании Liberty Report. Среди взрослого населения в студии находились люди разных возрастов и областей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Гостям программы задали вопрос "Как вы считаете, команда Зеленского – это качественно новые люди, как сказано в официальном документе партии?". Так, 28% опрошенных в студии сказали "да", а 72% ответили "нет".

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В то же время, среди подростков 16-18 лет результаты опроса оказались противоположными. 70% опрошенных подростков считают команду президента качественно новыми людьми. Это люди, которые могут представлять молодой электорат Зеленского.

При этом 30% не придерживаются такого мнения.

Отметим, что на официальной странице президентской партии "Слуга народа" говорится:

"Мы бросили вызов системе! Мы ищем качественно новых людей, которые готовы менять, которые не являются частью старой политики, которые имеют достижения в своем деле! Первая задача – очищения страны от коррупции".

В то же время, два года работы Верховной Рады IX созыва охарактеризовались значительным количеством публичных скандалов, связанных с народными депутатами "Слуги народа". Анализ открытых источников показывает, что фигурантом громкого скандала стал каждый пятый депутат монобольшинства – всего 53 народных депутата. Соответствующее исследование провел КИУ. Среди основных причин скандалов:

пророссийские заявления нардепов;

неэтичное поведение, в частности, и во время пленарных заседаний ВР,

обвинение в коррупции.

Среди лидеров по количеству публичных скандалов – Николай Тищенко, Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Максим Бужанский, Давид Арахамия.

Как сообщал OBOZREVATEL, электоральная поддержка партии "Европейская солидарность" обошла поддержку политсилы "Слуга народа". Сейчас "ЕС" опережает своих оппонентов на 7%, свидетельствует опрос, проведенный социологами Центра Разумкова.