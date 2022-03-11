СБУ задержала нардепа Куницкого на блокпосту. Видео и все подробности
Служба безопасности Украины задерживала народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого на блокпосту. СМИ пишут, что он якобы пытался вести съемку.
Сам нардеп в Facebook написал, что у него все хорошо. Он пообещал рассказать подробности позже (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Как сообщает "Сегодня", Куницкого остановили на блокпосту ночью для проверки документов. Однако в каком городе это произошло, не уточняется. Когда у него начали проверять документы, тот якобы достал телефон и начал снимать, что категорически запрещено.
Его задержали и передали СБУ.
Позже появился небольшой комментарий от нардепа.
"Спасибо всем, кто переживал. У меня все хорошо. Ждем информацию от полиции, а после покажу, как было", – написал он.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!