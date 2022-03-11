СБУ задержала нардепа Куницкого на блокпосту. Видео и все подробности

Служба безопасности Украины задерживала народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого на блокпосту. СМИ пишут, что он якобы пытался вести съемку.

Сам нардеп в Facebook написал, что у него все хорошо. Он пообещал рассказать подробности позже (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Как сообщает "Сегодня", Куницкого остановили на блокпосту ночью для проверки документов. Однако в каком городе это произошло, не уточняется. Когда у него начали проверять документы, тот якобы достал телефон и начал снимать, что категорически запрещено.

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Его задержали и передали СБУ.

Позже появился небольшой комментарий от нардепа.

"Спасибо всем, кто переживал. У меня все хорошо. Ждем информацию от полиции, а после покажу, как было", – написал он.

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