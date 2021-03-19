СБУ сообщила о подозрении пророссийскому пропагандисту с каналов Медведчука

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пророссийском пропагандисту Михаилу Шпиру. Правоохранители установили, что так называемый политический эксперт работал в интересах государства-агрессора.

Как сообщил источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах, Шпир был "политическим экспертом" на ряде каналов Медведчука. Согласно данным пресс-центра СБУ, пропагандист публично призывал к развалу Украины и нарушению ее границ, организовывал сам и участвовал в антиукраинских информационных операциях (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Эксперт" неоднократно выступал на телеканале "Россия 24", по отношении к которому в Украине введены санкции, и на News Front, который действует на временно оккупированных территориях и пропагандирует идеи сепаратизма. Его можно было увидеть и на украинском телевидении, а именно на каналах: "112 Украина", NewsOne, "4 Канал". Выступая на них, он призывал к расправам над участниками Революции Достоинства, бойцами АТО/ООС и тому подобное.

Наиболее возмутительные высказывания и публикации Шпира размещены на его сайте и в соцсетях. Пропагандист подозревается по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что его также внесли в базу "Миротворца" в 2017 году. Он там числится как "антиукраинской пропагандист" и "провокатор".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Запорожье СБУ задержала пропагандиста, который агитировал за "ДНР" и распространял антиукраинскую информацию в Сети.