В Раде предложили установить минимальный оклад для сотрудников СБУ в 45 тыс. грн
Службу безопасности Украины могут сократить до 17 тысяч сотрудников. Минимальный оклад работников ведомства может составить 45 400 гривен.
Соответствующие предложения прописаны в обновленной версии законопроекта 3196-Д, подготовленного ко второму чтению в Верховной Раде Украины. Текстом в понедельник, 17 мая, поделилась нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook.
Отмечается, что сокращение в СБУ произойдет поэтапно и должно завершиться до конца 2024 года.
Безуглая подчеркнула, что текст проекта закона еще не окончательный и будет дорабатываться. Однако она написала, что парламентарии "на финишной прямой". Кроме того, политик призвала экспертов присоединяться к обсуждению.
Авторами законопроекта выступила группа депутатов из "Слуги народа" и "Европейской солидарности".
Проект закона начали разрабатывать в 2020 году. В первом чтении документ был принят в январе 2021-го.
Часть документа (чтобы посмотреть полный текст, перейдите по ссылке).
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Раде рекомендовали принять за основу законопроект, которым предлагают установить максимальный размер зарплаты для отдельных категорий лиц (руководителям и работникам предприятий государственного сектора экономики, госслужащим, работникам всех учреждений и организаций, которые финансируются или дотируются из бюджета) во время действия чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Ограничив суммы выплат, власть рассчитывает получить более одного миллиарда гривен для борьбы с эпидемией.
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