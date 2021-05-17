В Раде предложили установить минимальный оклад для сотрудников СБУ в 45 тыс. грн

Службу безопасности Украины могут сократить до 17 тысяч сотрудников. Минимальный оклад работников ведомства может составить 45 400 гривен.

Соответствующие предложения прописаны в обновленной версии законопроекта 3196-Д, подготовленного ко второму чтению в Верховной Раде Украины. Текстом в понедельник, 17 мая, поделилась нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook.

Отмечается, что сокращение в СБУ произойдет поэтапно и должно завершиться до конца 2024 года.

Безуглая подчеркнула, что текст проекта закона еще не окончательный и будет дорабатываться. Однако она написала, что парламентарии "на финишной прямой". Кроме того, политик призвала экспертов присоединяться к обсуждению.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов из "Слуги народа" и "Европейской солидарности".

Проект закона начали разрабатывать в 2020 году. В первом чтении документ был принят в январе 2021-го.

Часть документа (чтобы посмотреть полный текст, перейдите по ссылке).

Как ранее писал OBOZREVATEL: