Как будут расти зарплаты украинцев до конца 2021-го: названы цифры
OBOZREVATEL изучил, как менялись за прошедшие несколько лет средняя и минимальная заработные платы в Украине. Если тенденция сохранится, то в декабре 2021-го средняя зарплата составит около 16 тыс. грн (на данный момент 12,5 тыс. грн).
При этом стоит учитывать, что такой размер продержится лишь один месяц. Ежегодно из-за квартальных и годовых премий в декабре размер зарплат резко увеличивается на 15-18% по сравнению с ноябрем, а затем новая снижается практически до уровня предыдущего месяца. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.
Так, в декабре 2016 года средняя зарплата увеличилась на 17%, в декабре 2017-го – на 15%, в 2018-м – на 15,4%, в 2019-м – на 17,8%, а в 2020-м – на 18,2%. В этом году традиционный рост усилится и повышением минималки. Оценки роста зарплат на 2021-й приблизительные.
Как отмечает бывший и.о. министра экономики Павел Кухта, несмотря на коронакризис, динамика роста зарплат украинцев в 2021-м не будет сильно отличаться от предыдущих лет. "Можно сделать вывод, что в 2021-м зарплаты будут быстрее расти в тех сферах, где рост уже присутствовал ранее, в 2018-2019 годах", – заявил специалист.
Согласно нашим оценкам:
до июня средние зарплаты будут расти равномерно на 1-2% (возможен откат в период локдауна, который после компенсируется);
средняя зарплата поднимется выше отметки в 13 тыс. грн к началу лета;
летом возможен традиционный взлет на 4-5% (при условии стабильной эпидемиологической ситуации);
в ноябре средняя зарплата составит 13,7-14 тыс. грн;
в декабре ожидается месячный рост до около 16 тыс. грн.
В бюджете Украины на 2021-й предусмотрен среднемесячный размер зарплаты в 13 600 грн. Эта оценка также соответствует и расчетам OBOZREVATEL. Самый существенный рост ожидается в сферах:
сельского хозяйства;
логистики;
страхования;
информации и телекоммуникаций;
госуправления;
обороны;
служб курьерской доставки (курьеров).
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Как сообщал OBOZREVATEL:
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