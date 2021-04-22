Как будут расти зарплаты украинцев до конца 2021-го: названы цифры

OBOZREVATEL изучил, как менялись за прошедшие несколько лет средняя и минимальная заработные платы в Украине. Если тенденция сохранится, то в декабре 2021-го средняя зарплата составит около 16 тыс. грн (на данный момент 12,5 тыс. грн).

При этом стоит учитывать, что такой размер продержится лишь один месяц. Ежегодно из-за квартальных и годовых премий в декабре размер зарплат резко увеличивается на 15-18% по сравнению с ноябрем, а затем новая снижается практически до уровня предыдущего месяца. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Так, в декабре 2016 года средняя зарплата увеличилась на 17%, в декабре 2017-го – на 15%, в 2018-м – на 15,4%, в 2019-м – на 17,8%, а в 2020-м – на 18,2%. В этом году традиционный рост усилится и повышением минималки. Оценки роста зарплат на 2021-й приблизительные.

Как отмечает бывший и.о. министра экономики Павел Кухта, несмотря на коронакризис, динамика роста зарплат украинцев в 2021-м не будет сильно отличаться от предыдущих лет. "Можно сделать вывод, что в 2021-м зарплаты будут быстрее расти в тех сферах, где рост уже присутствовал ранее, в 2018-2019 годах", – заявил специалист.

Согласно нашим оценкам:

до июня средние зарплаты будут расти равномерно на 1-2% (возможен откат в период локдауна, который после компенсируется);

средняя зарплата поднимется выше отметки в 13 тыс. грн к началу лета;

летом возможен традиционный взлет на 4-5% (при условии стабильной эпидемиологической ситуации);

в ноябре средняя зарплата составит 13,7-14 тыс. грн;

в декабре ожидается месячный рост до около 16 тыс. грн.

В бюджете Украины на 2021-й предусмотрен среднемесячный размер зарплаты в 13 600 грн. Эта оценка также соответствует и расчетам OBOZREVATEL. Самый существенный рост ожидается в сферах:

сельского хозяйства;

логистики;

страхования;

информации и телекоммуникаций;

госуправления;

обороны;

служб курьерской доставки (курьеров).

Ранее стало известно, что в Украине только за последний месяц количество запросов на работу охранником составило 30 тыс. Спрос на таких сотрудников в ситуации, когда некоторые предприятия и офисы закрылись, вырос.

Как сообщал OBOZREVATEL: