СБУ объявила подозрение руководителю российской военной компании "Вагнер"
Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение руководителю российской военной компании "Вагнер" в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в пособничестве ведению агрессивной войны. Злоумышленник действовал по предварительному сговору с чиновниками Вооруженных Сил РФ и под их контролем.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины. Отмечается, что подозреваемым является российский гражданин, возглавивший ЧВК для совершения скрытых военных операций России.
Как установлено досудебным расследованием, в период с июля 2014 по март 2015 мужчина находился на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины, где осуществлял командование подчиненными ему подразделениями боевиков и координировал их действия. Отмечается, что боевики совместно с подразделениями регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований вели боевые действия против ВСУ, в результате чего нарушили территорильную целостность государства путем временной оккупации части ее территории.
В частности, задокументированы факты интенсивного обстрела боевиками "Вагнера" украинских позиций в направлении Дебальцево. Согласно имеющейся у правоохранителей информации, в этих боях участники ЧВК понесли значительные потери, когда подразделения ВСУ начали давать отпор.
Как установило следствие, во время пребывания на территориях "Л/ДНР" злоумышленник координировал свои действия с бывшим командующим 2 армейским корпусом РФ. Расследование продолжается. Также решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск.
Отмечается, что на основании установленных правоохранителями данных подозрение объявлено за:
ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) – санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой;
ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Евросоюз ввел санкции против российской частной военной кампании (ЧВК) Вагнера и 8 человек, связанных с наемниками. Также ограничения введены против 3 связанных энергокомпаний из России.
еще в ноябре Европейский парламент утвердил резолюцию о нарушении прав человека наемниками ЧВК Вагнера. Ответственность за преступления возлагается на Российскую Федерацию.