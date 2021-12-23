СБУ объявила подозрение руководителю российской военной компании 'Вагнер'

Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение руководителю российской военной компании "Вагнер" в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в пособничестве ведению агрессивной войны. Злоумышленник действовал по предварительному сговору с чиновниками Вооруженных Сил РФ и под их контролем.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины. Отмечается, что подозреваемым является российский гражданин, возглавивший ЧВК для совершения скрытых военных операций России.

Как установлено досудебным расследованием, в период с июля 2014 по март 2015 мужчина находился на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины, где осуществлял командование подчиненными ему подразделениями боевиков и координировал их действия. Отмечается, что боевики совместно с подразделениями регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований вели боевые действия против ВСУ, в результате чего нарушили территорильную целостность государства путем временной оккупации части ее территории.

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В частности, задокументированы факты интенсивного обстрела боевиками "Вагнера" украинских позиций в направлении Дебальцево. Согласно имеющейся у правоохранителей информации, в этих боях участники ЧВК понесли значительные потери, когда подразделения ВСУ начали давать отпор.

Как установило следствие, во время пребывания на территориях "Л/ДНР" злоумышленник координировал свои действия с бывшим командующим 2 армейским корпусом РФ. Расследование продолжается. Также решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск.

Отмечается, что на основании установленных правоохранителями данных подозрение объявлено за:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) – санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой;

ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

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