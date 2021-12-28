СБУ, ГБР и Офис генпрокурора зарегистрировали заявление о госизмене Зеленского, – Ирина Геращенко

Заявления о государственной измене и финансировании терроризма со стороны президента Владимира Зеленского и его окружения зарегистрированы в ГБР, ОГПУ и СБУ. В заявлении говорится, что из-за действий нынешней власти Украина сегодня оказалась в условиях энергетического кризиса.

Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко после безотлагательного приема в Службе безопасности Украины.

"Мы заранее сообщили руководство СБУ, что согласно Закону о статусе народного депутата мы хотим записаться на неотложный депутатский прием – для того, чтобы передать заявление о совершении преступления. Такие же заявления наши коллеги передали в ГБР и Офис генпрокурора на прошлой неделе, чтобы проинформировать о совершение преступления в энергетической сфере руководством государства, в частности, Владимиром Зеленским", – сказала Геращенко журналистам.

Видео дня

По словам Геращенко, в заявлении говорится, что действия нынешней власти завели Украину сегодня в энергетический кризис.

"Украина сегодня оказалась в условиях энергетического кризиса, и довела до такого состояния нынешняя власть. Мы видим, что сегодня команда Зеленского начала свою бурную деятельность с того, что вернула закупку электроэнергии из РФ и Беларуси. Также вернули закупку угля. Уголь из РФ – украденное на украинских экспроприированных оккупационным режимом шахтах на оккупированных территориях", – констатирует Геращенко.

"Очевидно, 3 миллиарда долларов, которые в этом году заплатили за энергоресурсы в России и Беларуси, идут на финансирование терроризма страны-агрессора", – подчеркивает Ирина Геращенко.

"Сейчас на российских каналах идет сериал "Сваты", и это тоже финансирование страны-агрессора, получение от них дивидендов на свои роялти, на свои компании. Все это должно стать очень серьезным предметом рассмотрения СБУ. Наша команда на прошлой неделе обратилась с такими же заявлениями в ГБР и ОГПУ", – напомнила Ирина Геращенко.

Также отмечается, что со вступлением в должность президента Украины Зеленского произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также под видом российского и углем с временно оккупированных территорий.

"За времена президентства Зеленского около 4 млрд долл. США были потрачены на уголь из РФ и РБ, а также на закупку электроэнергии из этих стран", – говорится в заявлении о преступлении.

В "Европейской солидарности" отмечают – указанные действия содержат признаки уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.111 УК Украины "Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, оборонной способности безопасности Украины". В части закупки угля с оккупированных территорий после запрета такой закупки решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (введено в действие указом президента Украины от 15 марта 2017 года № 62/2017) "О неотложных дополнительных мерах по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности Украины" – правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.258-5 "Финансирование терроризма". А также по ч.3 ст.255 УК Украины, то есть "создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями, совершенное должностным лицом с использованием служебного положения".