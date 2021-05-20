САП захотела конфисковать у Кивы 1,2 млн дохода от жомовой ямы: деньги могут попасть в бюджет

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
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Илья Кива

Специализированная антикоррупционная прокуратура захотела взыскать вероятно необоснованный доход народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Ильи Кивы от жомовой ямы в сумме более 1,2 млн гривен в государственный бюджет. Отмечается, что это первый иск САП о гражданской конфискации.

Об этом в четверг, 20 мая, сообщила пресс-служба прокуратуры в Facebook. Иск САП был подан в Высший антикоррупционный суд Украины.

"Установлено, что нардеп, несмотря на то, что он не является собственником объектов недвижимости (жомовая яма) и не имея правомочия по владению, пользованию и распоряжению им, передал вышеуказанное имущество в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности", – сказано в сообщении.

За такую аренду Кива получил 1 242 236 гривен. Еще 10 000 были зачислены на его счет как комиссионные за проведение безналичных банковских операций.

Добавим: Bihus.Info ранее выяснил, что фирма, которая якобы арендовала жомовую яму у Кивы, фигурирует в уголовном деле как фиктивная, "а сама яма давно поросла бурьяном".

В январе 2021 года журналисты-расследователи сообщили, что указанная компания была основана жителем "ЛНР", который симпатизирует террористам. Ее печать была найдена во время спецоперации СБУ по выявлению конвертационного центра.

Скриншот
Скриншот
Скриншот

Как ранее писал OBOZREVATEL:

УкраинаБорьба с коррупцией в УкраинеЛНР"Оппозиционная платформа - За жизнь"конфискациядепутатСпециализированная антикоррупционная прокуратураИлья Кива