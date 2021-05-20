САП захотела конфисковать у Кивы 1,2 млн дохода от жомовой ямы: деньги могут попасть в бюджет

Специализированная антикоррупционная прокуратура захотела взыскать вероятно необоснованный доход народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Ильи Кивы от жомовой ямы в сумме более 1,2 млн гривен в государственный бюджет. Отмечается, что это первый иск САП о гражданской конфискации.

Об этом в четверг, 20 мая, сообщила пресс-служба прокуратуры в Facebook. Иск САП был подан в Высший антикоррупционный суд Украины.

"Установлено, что нардеп, несмотря на то, что он не является собственником объектов недвижимости (жомовая яма) и не имея правомочия по владению, пользованию и распоряжению им, передал вышеуказанное имущество в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности", – сказано в сообщении.

За такую аренду Кива получил 1 242 236 гривен. Еще 10 000 были зачислены на его счет как комиссионные за проведение безналичных банковских операций.

Добавим: Bihus.Info ранее выяснил, что фирма, которая якобы арендовала жомовую яму у Кивы, фигурирует в уголовном деле как фиктивная, "а сама яма давно поросла бурьяном".

В январе 2021 года журналисты-расследователи сообщили, что указанная компания была основана жителем "ЛНР", который симпатизирует террористам. Ее печать была найдена во время спецоперации СБУ по выявлению конвертационного центра.

Как ранее писал OBOZREVATEL: